Vasiliy Lomachenko: Il est temps pour Devin Haney de sauvegarder ses vantardises | Haney : Je vais t’imposer ma volonté | Nouvelles de boxe

Vasiliy Lomachenko a averti Devin Haney qu’il devra soutenir son discours audacieux lorsque la paire s’affrontera dans leur blockbuster incontesté du titre léger ce week-end.

Le double médaillé d’or olympique doit devenir le premier homme à vaincre Haney dans un concours professionnel s’il veut réaliser son ambition de détenir simultanément les titres WBA, WBC, WBO et IBF, dans une confrontation en direct sur Sports du ciel.

Le roi incontesté Haney, qui a compilé un record de 29-0 (15), a été dans une humeur généralement confiante avant le choc à Las Vegas, mais Lomachenko (17-2 (11)) a quitté l’Américain en termes clairs qui il devra parler avec ses poings le soir du combat.

Live Fight Night International



dimanche 21 mai 1h00





« Je crois que lorsque vous dites quelque chose, vous devez le prouver », a déclaré Lomachenko, qui a perdu le titre unifié des poids légers contre Teofimo Lopez via une défaite par décision unanime en 2020.

« J’ai beaucoup d’expérience en boxe, et tout peut arriver pendant un combat.

« Je pense juste à ce que je dois faire pendant un combat – et mon objectif est de devenir le champion incontesté du monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs KO de Vasiliy Lomachenko avant son combat incontesté pour le titre mondial contre Devin Haney ce week-end, en direct sur Sky Sports



« Ce sera très, très intéressant. Nous avons deux styles différents. »

Un arrêt au neuvième tour de Masayoshi Nakatani et des victoires par décision unanime sur Richard Comey et Jamaine Ortiz ont remis l’ancien champion des poids légers WBA, WBC et WBO Lomachenko en position pour récupérer ces titres et ajouter la ceinture qu’il n’a pas encore détenue.

Haney, quant à lui, défend le quatuor de ceintures qu’il a obtenu puis défendu avec succès lors de deux matches contre l’Australien George Kambosos Jr à Melbourne en juin et octobre de l’année dernière respectivement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Devin Haney a estimé que la performance de Vasiliy Lomachenko contre Jamaine Ortiz « n’était pas la meilleure », mais il s’attend à une meilleure version lorsqu’ils partagent une bague



Le joueur de 24 ans est maintenant de retour sur son propre terrain de Las Vegas pour cette dernière défense et s’est engagé à faire à son adversaire ukrainien ce qu’il a fait à tous ses adversaires précédents depuis qu’il est entré dans les rangs payés.

« Je vais remporter une victoire dominante », a déclaré Haney. « Je vais y aller et imposer ma volonté à Loma et montrer au monde à quel point Devin Haney est vraiment génial, à quel point je suis polyvalent, fort, jeune et expérimenté dans ce ring.

« Tout cela est un rêve devenu réalité. Je remercie Dieu pour cela tous les jours. J’ai vu des combattants faire leur grande arrivée quand j’étais jeune. Tout cela est une bénédiction et je suis excité pour samedi soir. »

Regardez Devin Haney contre Vasiliy Lomachenko pour le titre incontesté des poids légers en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action à partir de 1h du matin le dimanche 21 mai.