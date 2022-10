Vasiliy Lomachenko, Devin Haney et Shakur Stevenson font du poids léger la division la plus excitante de la boxe | Nouvelles de boxe

La division des poids légers est la catégorie de poids la plus excitante de la boxe aujourd’hui.

Empilés avec un éventail extraordinaire de combattants talentueux, les meilleurs d’entre eux sont sur la bonne voie pour s’affronter dans ce qui promet d’être une séquence de super-combats.

Ces dernières semaines sur Sports du ciel Devin Haney a conservé son titre incontesté contre George Kambosos et Shakur Stevenson a signalé qu’il passerait à 135 livres après avoir démantelé le champion olympique Robson Conceicao.

Shakur Stevenson a battu Robson Conceicao par décision unanime au Prudential Center de Newark



Aux premières heures du dimanche matin, à partir de 1h du matin Sky Sports Arenal’ancien champion Vasiliy Lomachenko revient dans le sport et cherchera à mettre en valeur ses capacités uniques contre Jamaine Ortiz au Madison Square Garden Theatre de New York.

Ailleurs, même si Gervonta Davis et Ryan Garcia n’ont peut-être pas combattu un niveau d’opposition aussi élevé de manière constante, les deux ont les dons pour être une menace pour quiconque en poids léger.

Le promoteur de Top Rank, Bob Arum, a salué cela comme une autre époque spéciale qui pourrait rivaliser avec les grands du passé.

Devin Haney a produit un affichage encore plus convaincant, laissant George Kambosos Jr meurtri et ensanglanté à la cloche finale



“Je n’ai jamais vu autant de combattants talentueux dans une division depuis l’apogée des” Four Kings “, où nous avons fait tous ces grands combats avec Marvin Hagler, Tommy Hearns, Sugar Ray Leonard et Roberto Duran”, a déclaré Arum. Sports du ciel.

“Ils ont fait des combats incroyables et tous ces combats étaient des combats de renom. Je vois la même chose dans la division des poids légers. Parce qu’en plus de Haney, Lomachenko, Shakur Stevenson, qui est un combattant absolument brillant, nous avons Gervonta Davis, qui est un combattant formidable et Ryan Garcia, qui a ce formidable suivi médiatique et est un très bon combattant. Je recherche de grands, grands matchs de compétition majeurs dans cette division.

Dans une année où les meilleurs combats de boxe masculine, comme Tyson Fury contre Anthony Joshua ou Errol Spence contre Terence Crawford, ne se sont pas concrétisés, il est clair que, même si c’est une chose pour une catégorie de poids d’avoir de bons combattants, il est essentiel qu’ils se battent réellement. .

Après avoir vaincu Robson Conceicao, Shakur Stevenson vise des joueurs comme Devin Haney et Vasiliy Lomachenko pour son prochain combat à 135 livres



Arum est convaincu, surtout avec Lomachenko, Haney et Stevenson, que ce ne sera pas un problème.

“Ce sont des gars qui veulent se battre. Ils ne cherchent pas à tirer le dernier dollar de leur titre de champions, ils veulent se battre et ils veulent s’établir pour la postérité”, a déclaré Arum.

“Au moins ceux avec qui je parle, certainement Devin, j’ai eu beaucoup de conversations avec Vasiliy Lomachenko et Shakur. C’est tout ce dont ils parlent.

“Je pense qu’ils resteront gravés dans l’histoire.”

Il y a maintenant un débat sain pour savoir lequel des nouveaux rois finira en tête.

Anthony Crolla est un ancien champion des poids légers qui a fait l’expérience directe de la qualité de Lomachenko lorsqu’il l’a combattu en 2019.

En regardant Lomachenko combattre Ortiz ce week-end, Crolla dit qu’il faut faire attention à “sa capacité à faire rater un combattant mais pas à une si grande distance, à le faire rater juste assez”.

“Le jeu de jambes est époustouflant”, a-t-il ajouté. “Il s’est passé énormément de choses à la maison, c’est bien documenté, comment le temps d’arrêt l’affecte-t-il ?

“Certaines des questions recevront une réponse samedi soir.”

Lomachenko pourrait toujours être le meilleur combattant de la division, bien que ce soit Devin Haney qui soit actuellement classé numéro un au Transnational Boxing Rankings Board, un système indépendant de classement des meilleurs combattants dans toutes les catégories de poids.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Devin Haney dit qu’il croit qu’il est le meilleur au monde et qu’il affrontera tous les arrivants, y compris Vasiliy Lomachenko et Gervonta Davis



“Vous ne pouvez pas dire que Haney est le numéro un parce que c’est l’homme qui a battu l’homme et battu Kambosos de manière convaincante les deux fois. Cependant, est-ce que je pense qu’il bat Lomachenko? Non, je ne le fais pas”, a déclaré Crolla.

“Je pense que Haney est un très, très bon combattant. J’ai l’impression qu’il a assez bien démonté Kambosos les deux fois, de différentes manières vraiment et Kambosos est une poignée pour n’importe qui. Vous ne pouvez pas dire que Kambosos a eu de la chance contre un poids battu [Teofimo] Lopez parce qu’il devait encore traverser le feu cette nuit-là.”

Mais l’homme qui prend de l’ampleur dans son ascension pourrait bien être Shakur Stevenson de Newark.

“Je crois que c’est une question de timing”, a déclaré Crolla. “Au fil du temps, cela devient-il plus favorable pour Shakur Stevenson? Parce que je crois en Shakur Stevenson, nous avons un combattant très spécial et un futur Hall of Famer.

“La façon dont il s’est occupé de ses affaires ces derniers temps, je pense que le [Oscar] Le combat de Valdez était impressionnant de la façon dont il l’a battu pendant 12 rounds dans chaque département. Je pense qu’il est si intelligent. J’aime son attitude où personne d’autre n’appelle Lomachenko, mais il le fait.

“Je conseillerais probablement à Lomachenko de battre n’importe lequel d’entre eux sauf l’héritier du trône, et selon le temps qu’il faudra pour que ce combat se produise, Shakur Stevenson pourrait être l’homme.”

Il n’y a inévitablement qu’une seule façon de régler la question. Ils doivent tous se battre. Cela doit arriver.

