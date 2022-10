Vasiliy Lomachenko a quitté la boxe pour rejoindre l’effort de guerre ukrainien – maintenant l’ancien champion est de retour pour tous les titres | Nouvelles de boxe

Vasiliy Lomachenko a fait un choix extraordinaire.

Plus tôt cette année, il était sur le point de convenir d’une unification majeure des poids légers avec George Kambosos. C’était le concours qu’il rêvait depuis qu’il avait perdu ses ceintures de titre lors d’une défaite choc contre Teofimo Lopez.

Mais lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, il a abandonné la boxe pour retourner dans son pays natal et soutenir l’effort de guerre du mieux qu’il pouvait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Asseyez-vous et regardez les meilleurs KO de Vasiliy Lomachenko avant son affrontement avec Jamaine Ortiz



C’était une décision courageuse, désintéressée aussi, mais Lomachenko n’a pas hésité.

“La décision a été prise très rapidement et elle a été soutenue par toute ma famille car il ne peut en être autrement. Dans des moments comme celui-ci, vous devez défendre votre maison, vous devez défendre votre pays”, a déclaré Lomachenko. Sports du ciel.

Lomachenko ne savait pas combien de temps durerait la guerre, comment il pourrait reprendre sa carrière de boxeur ou ce qui lui arriverait. Il risquait tout.

Son promoteur, Bob Arum de Top Rank, a expliqué : « À ce moment particulier, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, Lomachenko était hors du pays. Il s’entraînait pour son prochain combat en Grèce, dans une communauté de montagne en Grèce. Et évidemment, j’ai appelé Egis [Klimas, his manager] et j’ai dit, ‘Hé, reste là’. Mais il est retourné en Roumanie parce que tous les aéroports étaient fermés à cause de la guerre en Ukraine à cette époque et a loué une voiture et a traversé la frontière de la Roumanie à l’Ukraine pour revenir.

“Il a porté la bannière de l’Ukraine lors de deux Olympiades, remportant des médailles d’or. C’est un Ukrainien fier et cela ne m’a pas surpris.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Vasiliy Lomachenko a ajouté la ceinture WBC vacante à ses titres WBA et WBO en poids léger avec une victoire sur Luke Campbell



Il s’est enrôlé dans les Forces de défense territoriales. Il portait une arme mais n’avait pas à participer lui-même aux opérations de combat. La guerre l’affectait encore directement.

“Oui, nous avons vécu de nombreuses fois des bombardements à côté de notre ville, tout près de notre quartier. Plusieurs fois, nous avons dû descendre à la cave pour nous mettre à l’abri des bombardements qui se produisaient très souvent dans notre région”, a-t-il déclaré.

Arum a réfléchi: “Cela en dit long sur l’Ukraine et sur la personne qu’est Vasiliy et aussi Oleksandr [Usyk, who did the same]. Ce que signifie le peuple ukrainien et à quel point il est déterminé à conserver sa nationalité. Ils ont de telles valeurs.”

Sans parler du danger dans lequel il l’a placé, ce choix de s’éloigner de la boxe sur un point de principe a vu Lomachenko comparé à Muhammad Ali, qui a perdu les premières années de sa carrière de combattant pour protester contre la guerre du Vietnam.

Nico Ali Walsh, le petit-fils du Greatest, a lui-même fait la comparaison. “Lomachenko a quitté sa carrière pour se battre pour ce en quoi il croit et c’est ce que mon grand-père a fait. Il a quitté sa carrière pour se battre pour ce en quoi il croyait. Vous ne voyez pas cela de nos jours. Les gens donnent la priorité à leur carrière, ce que je comprends, je comprendre. Mais il y a quelque chose de tellement plus grand à laisser tout ce que vous aimez pour ce que vous représentez. C’est tout simplement puissant “, a déclaré Ali Walsh Sports du ciel.

“C’est vraiment noble et très courageux pour Lomachenko d’avoir fait ce qu’il a fait et Usyk aussi. Ce n’était pas seulement lui, il y avait beaucoup de gens d’Ukraine qui ont complètement quitté la boxe pour se battre pour leur pays. C’est juste que j’ai tellement respect pour eux.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les faits saillants des combats de Lomachenko démontrent pourquoi il est un boxeur si classe



Lomachenko est maintenant en mesure de reprendre le sport. Il boxera Jamaine Ortiz au Madison Square Garden Theatre aux premières heures du dimanche matin, en direct sur Sky Sports Arena à partir de 1h du matin.

Ali Walsh sera sur sa sous-carte. Il a déclaré: “En tant que boxeur, je le respecte au plus haut degré. Mais pour que quelqu’un quitte son sport, ce qu’il aime, sa carrière, pour aller se battre pour son pays, il faut un autre type de personne.

“C’est un être humain spécial, un boxeur spécial et je pense vraiment qu’il va se montrer dans ce prochain combat parce que c’est son combat de retour.”

Pour Lomachenko, il utilisera cette plate-forme et ses prouesses en boxe pour représenter son pays.

“Cela sensibilise certainement et en même temps cela donne l’occasion aux gens de mon pays de se distraire, même pendant une heure ou deux, de tout ce qui se passe. Bien sûr, ceux qui ont cette opportunité. Ceux qui combattent en plein maintenant, sur le champ de bataille, ils ne pourront pas regarder le combat », a-t-il déclaré.

Ortiz est quelqu’un qui a des informations privilégiées sur Lomachenko. Il a vu comment le grand Ukrainien opère dans le gymnase et s’est déjà battu avec lui. Cela pourrait constituer une menace supplémentaire.

“Je ne sais pas, nous verrons”, a déclaré Lomachenko. “Dans son arsenal, il a une bonne vitesse, il a de bonnes combinaisons, il a une compréhension du mouvement sur le ring.”

Mais il a prévenu : “En même temps, je l’ai sparring plus qu’il ne m’a sparring parce qu’il était mon sparring-partner à l’entraînement quand je devais sparring deux ou trois adversaires en même temps, donc il n’avait pas l’expérience de me sparring comme un sur une.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lomachenko a conservé ses titres mondiaux des poids légers, arrêtant Anthony Crolla au quatrième tour



“Il n’avait pas 100% de moi. J’en sais donc beaucoup sur lui. Probablement plus sur lui qu’il n’en sait sur moi.”

La victoire dans ce combat remettrait Lomachenko sur la voie de son ultime ambition de boxe – le championnat incontesté.

Le promoteur Bob Arum a expliqué que son retrait du combat contre Kambosos avait “ouvert la porte à [Devin] Haney pour remporter tous les titres”.

Image:

Lomachenko est un combattant unique





“Devin est un très bon combattant et il est allé en Australie et a remporté le combat et a été engagé pour un match revanche. Et en discutant avec Devin et son père, ils sont prêts, en tant que bons sportifs, à donner à Lomachenko une chance de remporter ces titres. “, a poursuivi Arum.

S’il bat Ortiz, Lomachenko obtiendra le combat qu’il veut. “Tant qu’il ne sera pas blessé, Dieu nous en préserve, dans la guerre d’agression qui se déroule dans son pays”, a ajouté Arum.

“Vasiliy, j’ai demandé s’il pouvait rester ici après le combat. Il a dit non, il prendra quelques semaines et retournera en Ukraine et, si nécessaire, tiendra à nouveau un fusil.

“Encore une fois, il y a certaines choses dans la vie qui sont beaucoup plus importantes que le sport et combien d’argent vous pouvez gagner en faisant du sport.”

Gagner ce combat ramènerait Lomachenko là où il veut être, le sommet de la division des poids légers. “Exactement. C’est comme ça que je le vois, comme une étape vers le prochain combat contre Devin Haney. Mais beaucoup dépendra de la façon dont notre combat du 29 octobre va se dérouler”, a déclaré l’Ukrainien.

“Je suis reconnaissant pour cette opportunité, je suis reconnaissant envers Dieu, je suis reconnaissant envers le destin, la situation pour cette chance de se battre, de revenir sur le ring et d’essayer d’atteindre l’un de mes objectifs majeurs en boxe .”

