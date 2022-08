Vasek Pospisil de Vernon en quart de finale à Vancouver

C’est parti pour les quarts de finale pour Vasek Pospisil de Vernon après une victoire audacieuse de 3-6, 6-2, 6-3 contre l’Australien Jordan Thompson à Vancouver mercredi.

Pospisil, qui vit maintenant à Vancouver, a déclaré que ce fut une tâche «très difficile» au deuxième tour de l’Odium Brown VanOpen.

«J’ai eu un second souffle dans le troisième set, mais je me sentais très mal et je ne sais pas comment j’ai réussi, pour être honnête. (J’avais) juste du brouillard cérébral et de la sueur dans tout mon sac », a-t-il expliqué, visiblement épuisé, dans une interview d’après-match avec le directeur du tournoi Rik de Voest.

Le joueur de 32 ans a déclaré qu’une foule bruyante dans sa ville natale était la clé de son succès dans le match.

Pospisil est maintenant prêt à affronter l’ancien numéro 6 mondial Gilles Simon de France lors du match de quart de finale de vendredi. Simon, 37 ans, s’est mérité une place dans les quarts en battant la deuxième tête de série, Jiri Vesely, de la République tchèque, 2-6, 6-3, 7-6.

En double féminin, Rebecca Marino de Vancouver s’est associée à la championne féminine du VanOpen 2019 Heather Watson de Grande-Bretagne pour vaincre l’équipe de la Brésilienne Ingrid Gamarra Martins et de la Britannique Emily Webley-Smith 6-4, 6-1.

Marino et Watson affronteront la troisième tête de série composée de la Japonaise Nao Hibino et de la Géorgienne Oksana Kalashnikova dans l’un des trois quarts de finale jeudi. Pendant ce temps, le duo canadien composé d’Eugenie Bouchard et de Kayla Cross affrontera les têtes de série Miyu Kato du Japon et l’Américaine Asia Muhammad lors du match de jeudi soir sur le court central.

Les matchs de VanOpen de jeudi ont débuté à 10 h. Les tirages au sort et les résultats sont disponibles sur VanOpen.com.

