L’occasion pieuse de Vasanta Purnima 2021 tombe le dimanche 28 mars. Selon le calendrier hindou, ce jour tombe dans le mois de Phalguna et marque le début de l’une des fêtes hindoues les plus importantes, à savoir Holi. Beaucoup de gens considèrent cette Purnima comme la nuit de pleine lune la plus sacrée.

Le festival de Holi est célébré sur une période de deux jours. Le premier jour du festival tombe sur Purnima. Ce jour-là, un feu sacré est allumé et le rituel de Holika Dahan est exécuté. Le lendemain s’appelle le Dhulendi, qui est plus un événement amusant et festif. Ce jour-là, les gens se sont mis Gulaal les uns sur les autres et ont salué les salutations de la journée. Cette année, les célébrations ne seront pas aussi grandes que l’on a conseillé aux gens de rester à la maison en raison de la situation pandémique actuelle.

Cette année, le Vasant Purnima 2021 Tithi débutera à 3 h 27 le 28 mars et se poursuivra jusqu’à 12 h 17 le 29 mars.

Beaucoup de gens observent vite et exécutent la puja pour le marquer. La plupart des croyants du Seigneur Vishnu gardent cela vite. Ceux qui observent la Vasanta Purnima Vrat, se réveillent tôt le matin et prennent un bain avant le lever du soleil. Après cela, ils nettoient les temples et ornent le Seigneur Vishnu et la déesse Lakshmi de nouveaux vêtements. Par la suite, des fruits, des fleurs, des bonbons faits maison sont offerts aux dieux.

En plus d’observer les jeûnes, les gens organisent également Satyanarayana Puja et Satyanarayana Katha pour rechercher la bénédiction du tout-puissant. Les gens prient pour le bien-être de leurs proches. Le puja samagri traditionnel de Vasanta Purnima Vrat comprend des fruits, des bonbons, du lait, de l’eau, des noix, des fleurs, du vermillon, de la pâte de bois de santal, de la poudre de curcuma, des feuilles de bétel et des pièces de monnaie.