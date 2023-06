Varun Tej et Lavanya Tripathi partagent une adorable photo de leurs vacances en Europe après les fiançailles

Les acteurs Varun Tej et Lavanya Tripathi se sont finalement fiancés la semaine dernière à Hyderabad en présence de leur famille et de leurs amis proches. Maintenant, pour la première fois, le couple a partagé une photo d’eux ensemble sur Instagram. Le cliché semble provenir de leurs vacances en Europe. Il montrait Varun et Lavanya se tenant la main alors qu’ils marchaient dans une rue. Alors que Varun Tej avait l’air pimpant dans un t-shirt blanc et un pantalon noir, Lavanya portait un superbe ensemble noir et blanc. À côté de l’image, le duo a écrit : « Merci à tous et à toutes pour vos vœux chaleureux ! #béni »

La sœur de Varun Tej, Niharika Konidela, a réagi au message avec des émoticônes cœur-œil et mauvais œil. Shriya Saran a écrit : « Félicitations les gars. Si heureux. »

Regarde:

Photos de fiançailles

Le couple a également partagé des photos de leur cérémonie de fiançailles. La publication du carrousel présentait d’adorables photos de Varun Tej et Lavanya Tripathi partageant un rire et montrant leurs bagues de fiançailles. Pour la journée spéciale, Varun a opté pour un kurta-pyjama ivoire. D’autre part, Lavanya était magnifique dans un sari vert pastel avec des bordures ornées. « J’ai trouvé mon Lav ! », a écrit Varun dans la légende.

Les fans et les co-stars ont félicité le couple dans la section des commentaires. L’actrice Aishwarya Lekshmi a écrit : « Félicitations à vous deux. Je vous souhaite à tous les deux un incroyable voyage ensemble ! » Sai Dharam Tej, Niharika Konidela, Suniel Shetty et Pragya Jaiswal ont réagi au message avec des émojis au cœur rouge.

Tout en partageant la même série de photos, Lavanya Tripathi a écrit : « 2016 à l’infini. J’ai trouvé mon éternité. » Kajal Aggarwal et Samantha Ruth Prabhu ont également félicité le couple pour avoir lancé leur bonheur pour toujours.

La cérémonie de fiançailles de Varun Tej et Lavanya Tripathi a été suivie par Chiranjeevi, qui était accompagné de son fils et acteur Ram Charan ainsi que de sa femme Upasana Kamineni. Le cousin de Varun, Allu Arjun, était également présent à l’événement avec sa femme Sneha Reddy.

Varun et Lavanya ont partagé l’espace de l’écran dans des films comme Mister et Antariksh 9000 km/h. Les deux se sont rencontrés pour la première fois sur les plateaux de Mister et seraient tombés amoureux.