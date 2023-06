Varun Tej et Lavanya Tripathi affichent leurs bagues de fiançailles sur d’adorables photos, les fans disent « ati sundar »

Varun Tej et Lavanya Tripathi se fréquentent depuis 2016 et maintenant, le couple s’est enfin fiancé. Le couple a échangé des bagues en présence d’amis et de sa famille le 9 juin et a maintenant publié d’adorables photos de leur journée spéciale et les fans ne peuvent s’empêcher d’adorer le couple.

Vendredi, Varun Tej s’est rendu sur son Instagram et a partagé quelques photos pâteuses avec sa fiancée et l’actrice Lavanya Tripathi. L’acteur Ghani a été vu portant une kurta et un pyjama brodés blancs avec des chaussures traditionnelles blanches et Lavanya a été vue donnant des vibrations royales dans un sari de couleur verte qui avait une bordure dorée. L’actrice a complété son look avec une coiffure chignon désordonnée et un collier et des boucles d’oreilles verts.





Sur les photos, on pouvait voir le couple rire de tout son cœur alors qu’ils célébraient leur journée spéciale avec leurs amis et leur famille. Partageant les photos avec les fans sur les réseaux sociaux, Varun Tej a écrit « Found my Lav » et a ajouté un cœur rouge. Lavanya Tripathi a également partagé les photos avec une jolie légende. L’actrice a écrit: « 2016 à l’infini

J’ai trouvé mon éternité !

Les adorables photos romantiques du couple ont émerveillé les fans. Les fans ont félicité le couple dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Très beaux ensemble. Ati Sundar. Un autre fan a écrit : « Exemple parfait d’amour en silence et laissez votre mariage faire du bruit. Comme ils sont mignons ! » Un autre fan a commenté, « image parfaite ».

Les fiançailles de Varun Tej et Lavanya Tripathi étaient une affaire intime avec seulement des amis et de la famille assistant à la fonction qui comprenait ses parents, Naga Babu, sa sœur Niharika Konidela et ses oncles Chiranjeevi et Pawan Kalyan. Ses cousins ​​​​comme Ram Charan, Allu Arjun, Sai Dharam Tej, Panja Vaisshnav Tej et d’autres.

Varun Tej et Lavanya Tripathi avaient collaboré plus tôt sur deux films Mister et Antariksham. Le couple serait tombé amoureux l’un de l’autre pendant le tournage du film. Les fans ont adoré leur chimie à l’écran et maintenant l’amour de la vie réelle est devenu la vraie vie.