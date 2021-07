Varun Sharma dévoile sa vie personnelle et révèle qu’il a eu une relation à distance à l’université

Varun Sharma attend avec impatience la sortie de son émission Web, « Chutzpah » de SonyLIV, car elle marque ses débuts dans l’espace OTT. L’acteur a reçu d’énormes éloges pour son personnage adorable dans la série qui entretient une relation à distance avec sa co-star à l’écran Tanya Maniktala.

« Travailler sur ‘Chutzpah’ était comme un retour aux sources parce que j’ai eu une longue association avec Mrighdeep Lamba (co-scénariste de la série et créateur du concept) et le producteur Dinesh Vijan. Il y a beaucoup plus que ce que vous avez vu dans la bande-annonce, qui vous pourrez le ressentir et vous y connecter.

En renversant sa vie personnelle, l’acteur déclare : « Je n’ai pas eu de relation à distance depuis longtemps, mais j’en ai eu une quand j’étais à l’université. Je pense que cela a son propre charme et ses avantages et ses inconvénients. mon opinion personnelle, vous ne pouvez tout simplement pas le comparer avec le lien physique, rattraper votre bien-aimé en personne, sortir prendre un café et un dîner. Ce sentiment est tout simplement incomparable. «

« J’ai toujours pensé à la façon dont les gens gèrent les relations à distance. J’en ai un peu mieux compris après avoir travaillé sur la série. J’ai entendu quelques bons et mauvais incidents de la part de mes amis et de leurs expériences personnelles. Mon le personnage est dans une relation à distance. En tant qu’acteur, j’ai dû vivre ce sentiment à l’écran. C’était encore une expérience que je n’avais pas explorée à l’écran jusqu’à ce jour », ajoute Varun.

À la hauteur du titre, l’émission Web new-age met en évidence la pertinence d’Internet et des médias sociaux dans la vie de chacun, ce qui a séduit les téléspectateurs. Un artiste à part entière, ‘Chutzpah’ sera présenté en première sur Sony LIV à partir du 23 juillet.