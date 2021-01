Les comédiens Varun Grover, Vir Das et Rohan Joshi, se sont prononcés pour soutenir le comique stand-up Munawar Faruqui, un jour après que ce dernier et quatre autres aient été arrêtés pour des « remarques indécentes » présumées contre des divinités hindoues lors d’une émission humoristique. Faruqui aurait également fait des remarques peu accueillantes sur le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, lors du spectacle organisé à Indore.

Le fils d’un député local du BJP, Malini Laxman Singh Gaur, Eklavya Singh Gaur (36 ans), a déposé une plainte contre Faruqui et quatre autres personnes à la suite de laquelle ils ont été arrêtés, a indiqué la police. Un tribunal local a par la suite rejeté leurs demandes de mise en liberté sous caution et les a placées en détention judiciaire.

Se ralliant derrière Faruqui, Grover s’est rendu sur Instagram et a allégué que Faruqui avait été «battu».

L’écrivain de « Sacred Games » a partagé une vidéo où le comédien tente de raisonner avec Eklavya Singh Gaur, fils du député local du BJP Malini Laxman Singh Gaur, qui avait porté plainte.

« Un compatriote indien, un camarade comédien est en prison et a été battu par une foule à cause des mots qu’il a prononcés. Ici, il essaie de présenter logiquement et calmement son cas, mais nos systèmes veulent maintenant simplement faire taire brutalement chaque voix.

« Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent même pas discuter – ils veulent simplement effacer chaque lambeau de pensée individuelle, chaque iota de raison. Et nous, les gens de la plus grande civilisation de la terre, sommes d’accord avec ça, » Grover a écrit.

Le comédien a également partagé un témoignage oculaire de quelqu’un qui a assisté à l’événement comique de Faruqui sur Twitter qui a réitéré que ce dernier n’avait rien dit de désobligeant.

Un bref compte rendu d’une personne dans le public qui a assisté à l’événement de comédie stand-up de Munawar Faruqui à Indore, MP. Il dit: « Aucune remarque désobligeante n’a été faite par Munawar Faruqui à l’Indore Show. » pic.twitter.com/XcDiQRON2k – Hussain Haidry (@hussainhaidry) 3 janvier 2021

Vir Das s’est tourné vers Twitter et a écrit qu’il était vain d’arrêter l’humour et d’essayer de le «contrôler».

« Vous ne pouvez pas arrêter les blagues et les rires. Non pas parce que les comédiens les interprètent, mais parce que les gens ont besoin de rire. Plus vous essayez, plus vous allez vous moquer de l’histoire, maintenant.

Vous ne pouvez pas arrêter les blagues et les rires. Non pas parce que les comédiens le jouent, mais parce que les gens ont besoin de rire. Plus vous essayez, plus vous allez être moqué, maintenant, et par l’histoire. Quiconque a déjà essayé de contrôler l’humour a maintenant une catégorie de blagues qui lui est consacrée. – Vir Das (@thevirdas) 3 janvier 2021

Il a également publié une capture d’écran du tweet du Premier ministre Narendra Modi en 2017, lorsqu’il a parlé de l’importance de l’humour. Das a légendé l’image: « Je vais juste laisser ça ici. »

Selon Gaur, lui et ses associés étaient allés voir l’émission et lorsqu’ils ont entendu les commentaires « indécents », ils ont forcé les organisateurs à arrêter le programme.

« L’incident de Godhra et le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, ont également été mentionnés de manière inappropriée pendant le spectacle. Des discussions aussi répréhensibles se déroulaient pendant le spectacle d’humour. a attrapé les comédiens et les organisateurs du spectacle et les a emmenés au poste de police de Tukoganj », a-t-il dit.

Selon la plainte, des propos indécents ont été prononcés contre des dieux et des déesses hindous et le ministre de l’Intérieur de l’Union pendant l’émission, a déclaré Kamlesh Sharma, responsable du poste de police de Tukoganj.

Le comédien Rohan Joshi a partagé la vidéo de Faruqui où il essaie de raisonner ceux qui sont offensés par ses blagues.

« Il s’avère que maintenant, vous pouvez simplement attaquer les gens pendant qu’ils font leur travail et les flics les emmèneront au poste de police », a sous-titré Joshi.

Le comédien Kaneez Surka et Abish Mathew ont également partagé le clip de Faruqui sur Instagram.

« Regardez ça, c’est tout et ensuite partagez-le », a écrit Surka.

Alors que Mathew ajoutait, « Sept minutes de @ munawar.faruqui essayant de raisonner mais quand même … »

« Les personnes à haut risque doivent être vaccinées en premier. Les comédiens doivent donc figurer en haut de la liste », a écrit la bande dessinée Neeti Palta faisant allusion à l’incident dans un message Facebook alors que l’Inde approuvait celle d’Oxford et de Bharat Biotech. COVID-19[feminine vaccins pour une utilisation d’urgence restreinte le dimanche.

Samedi, le magistrat judiciaire en chef (CJM) Aman Singh Bhuria a refusé d’accorder une caution à Faruqui et à quatre autres et les a placés en garde à vue jusqu’au 13 janvier.

(Avec des entrées de PTI)