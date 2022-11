Varun Dhawan vient-il de CONFIRMER la relation secrète de Kriti Sanon et Prabhas ? PELLE À CHAUD

Voici quelque chose d’intéressant. Dernièrement, il y a eu des rumeurs selon lesquelles quelque chose se préparait entre Kriti Sanon et Prabhas. Les deux stars vont être vues ensemble à Adipurush et on entend des murmures qu’elles sont tombées amoureuses l’une de l’autre. Dans une récente interview, Kriti Sanon a également choisi Prabhas lorsqu’on lui a demandé avec qui elle aimerait se marier. Cela a ajouté de l’huile sur le feu. Et maintenant, semble-t-il, la co-vedette de Bhediya de Kriti Varun Dhawan presque confirmé les rumeurs de leur datation.

Dans l’émission de télé-réalité de danse Jhalak Dikhhla Jaa 10, Varun Dhawan et Kriti Sanon sont apparus pour promouvoir leur film Bhediya. Ce film est déjà sorti en salles. Karan Johar est le juge de l’émission. Ainsi, dans un segment amusant, KJo a demandé à Varun Dhawan de nommer quelques femmes célibataires éligibles de Bollywood. De la liste, le nom de Kriti Sanon a disparu et cela a appelé l’attention. Karan Johar a demandé pourquoi et Varun a donné une réponse tordue en parlant prétendument de sa liaison avec Prabhas. Il a dit que le nom de Kriti est déjà écrit dans le cœur d’un homme qui n’est pas à Mumbai en ce moment et qui est occupé à tourner avec Deepika Padukone. On dit actuellement que Prabhas tourne pour son prochain film intitulé Project K, qui a Deepika Padukone comme actrice principale. Hum, hum ! Kriti ne pouvait rien faire d’autre que rougir.

Les internautes ont rapidement conclu qu’il parlait de Prabhas.

Box-office de Bhediya

En parlant de Bhediya, le film est sorti en salles ce vendredi. Bien que cela ait pris un démarrage lent au box-office, il a repris au cours du week-end.