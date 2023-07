Varun Dhawan va collaborer avec le réalisateur de Jawan Atlee pour un film d’action, les fans pensent que c’est le remake de Theri

Varun Dhawan sera la tête d’affiche d’un prochain film d’action, qui sera produit par le réalisateur de Jawan Atlee et la bannière A For Apple Studios de sa femme Priya Mohan. Également soutenu par Cine1 Studios, le projet sans titre sera réalisé par Kalees, mieux connu pour le thriller techno tamoul de 2019 Kee. Sa sortie est prévue le 31 mai 2024.

« @cine1studios et A For Apple Studios s’associent pour amener l’un des plus grands artistes d’action avec @varundvn à la tête du casting. Écrit et réalisé par @kalees_dir Produit par @muradkhetani et @priyaatlee Présenté par @atlee47 Le film devrait sortir dans le monde entier en mai 31 2024 », a publié A For Apple Studios sur Instagram.

Les détails de l’intrigue du film ont été gardés secrets. Cependant, il a été rapporté qu’il s’agissait d’un remake officiel de Theri dirigé par Atlee. Les fans ont consulté la section des commentaires demandant aux créateurs de ne pas refaire Theri, le blockbuster de 2016 mettant en vedette Thalapathy Vijay et Samantha Ruth Prabhu dans les rôles principaux.

De plus, Samantha et Varun seront vus ensemble dans la tranche indienne Citadel. Le thriller d’action d’espionnage Prime Video a commencé avec son épisode américain cette année, qui mettait en vedette Priyanka Chopra Jonas et Richard Madden. L’épisode italien Citadel: Diana sera présenté en première l’année prochaine.

Pour en revenir au film à venir, il a également été rapporté que Janhvi Kapoor a été encordée en tant que femme principale. Elle et Varun attendent déjà avec impatience la sortie de leur prochain film Bawaal réalisé par Nitesh Tiwari. Le drame romantique, qui devait auparavant sortir en salles le 6 octobre, aura désormais une sortie directe en numérique sur Prime Video plus tard ce mois-ci.





Pendant ce temps, Atlee attend avec impatience ses débuts à Bollywood avec Jawan, l’artiste d’action de Shah Rukh Khan. Prévu pour une sortie en salles mondiale le 7 septembre, le film a Nayanthara faisant également ses débuts à Bollywood et Vijay Sethupathi jouant le principal antagoniste.

