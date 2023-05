Varun Dhawan traite un fan en fauteuil roulant avec un selfie, les internautes louent l’acteur et l’appellent « humble »

Varun Dhawan a été vu pour la dernière fois dans le film Bhediya qui n’a pas bien fonctionné au box-office mais a recueilli des critiques positives de la part du public. L’acteur a récemment été vu honorant un événement à Mumbai où il a été inondé d’une mer de fans. L’acteur a soigné un fan en fauteuil roulant avec un selfie et son geste a conquis les cœurs.

Vendredi, Viral Bhayani a publié une vidéo montrant Varun Dhawan traitant ses fans avec des selfies lors d’un événement. L’acteur a été vu portant un débardeur blanc et un short marron funky avec une paire de baskets blanches et des lunettes de soleil. L’acteur a été vu en train de traiter un fan en fauteuil roulant avec un selfie et les internautes sont tombés amoureux du geste doux de l’acteur.





Les internautes ont trouvé le geste de Varun Dhawan « doux » et ont qualifié l’acteur d' »humble ». L’un des commentaires disait: « il est si gentil omg. » Un autre fan a commenté, « une personne avec un grand coeur ». Un autre a dit, « une personne si gentille ». Un autre fan a écrit : « ce mec est une véritable superstar, regardez son jeu, son apparence. il donne des coups consécutifs et est toujours aussi humble. Un autre a écrit, « une si humble célébrité ».

Pendant ce temps, Varun Dhawan a été vu pour la dernière fois dans le film Bhediya. Dirigé par Amar Kaushik, le film mettait également en vedette Kriti Sanon, Abhishek Banerjee et Deepak Dobriyal, entre autres. L’histoire du film tournait autour d’un garçon nommé Bhaskar qui se retrouve à changer après avoir été mordu par un loup dans les forêts d’Arunachal.

L’acteur sera ensuite vu dans le film Bawaal, réalisé par Nitesh Tiwari. Le film met également en vedette Janhvi Kapoor et devrait sortir en salles le 6 octobre. En dehors de cela, l’acteur a également la tranche indienne de la série Web américaine Citadel. L’acteur sera vu partager l’écran avec Samantha Ruth Prabhu dans la série.

