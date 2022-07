Varun Dhawan taquine Janhvi Kapoor alors qu’elle arrive en retard pour le tournage en Pologne, demande “quel est ce comportement?”

Les stars de Bollywood Varun Dhawan et Janhvi Kapoor, qui sont occupés à tourner leur film Bawaal en Pologne, partagent souvent des vidéos et des photos de BTS sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo virale récente, on peut voir Varun Dhawan taquiner Janhvi alors qu’elle arrivait en retard pour le tournage.

Varun est allé sur Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir Janhvi sortir de l’hôtel, tandis que d’autres, dont Varun, le réalisateur Nitesh Tiwari et Ashwiny Iyer Tiwari, attendent à l’extérieur. On peut entendre Janhvi dire “Je suis vraiment désolé” à l’équipe de Bawaal. À quoi Varun a dit: «Ahem ahem. C’est terrible, Janhvi. Quel est ce comportement ? » Elle a gardé le sourire.





Pendant ce temps, on peut entendre Nitesh parler des répercussions d’un retard. À quoi Janhvi a répondu: «Nahi, mademoiselle karenge monsieur. Sirf aaj ka din (à ne pas manquer, Monsieur. Juste pour aujourd’hui). Alors qu’elle était sur le point d’entrer dans la voiture, Varun a demandé: “Janhvi, quel est ce comportement, mec?”

La vidéo a été repartagée par une page de fans sur Instagram avec la légende “D’accord, mais j’adore la dynamique de Varun et Janhvi”.

Pendant ce temps, Varun Dhawan pense qu’il y a eu une baisse du nombre de films commerciaux hindis à grande échelle car Bollywood est largement “influencé” par le cinéma occidental. Dhawan, qui a joué dans des artistes grand public tels que “Main Tera Hero”, “Dishoom” et “Judwaa 2”, a déclaré que l’industrie cinématographique est dans une phase de transition pendant la pandémie où tout le monde n’est pas sûr du type de films qui fonctionneront à le box-office.

“Nous avons arrêté de faire des spectacles familiaux masala à grande échelle parce que nous sommes trop influencés par l’Occident… Pour commencer, personne ne sait quel type de films fonctionnera. Des plus grands producteurs aux commerçants, personne ne sait et encore chaque semaine, nous sortirons et donnerons au gyaan (savoir) que cela fonctionne, cela fonctionne », a déclaré Dhawan à PTI.

L’acteur est revenu sur grand écran avec “Jugjugg Jeeyo” de Dharma Productions, deux ans après sa dernière sortie en salles “Street Dancer 3D”.

La comédie dirigée par Raj Mehta, soutenue par Karan Johar, a récolté plus de 60 crores de roupies au box-office national et 100 crores de roupies dans le monde depuis sa sortie le 24 juin.