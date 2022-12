Varun Dhawan s’ouvre sur la collection au box-office de Bhediya: je m’attendais à ce que le film fasse mieux

Varun Dhawan est revenu sur les grands écrans après la pandémie avec deux films, Jugjugg Jeeyo et Bhediya. Cependant, ses deux films ont reçu une réponse équitable au box-office. Alors que Jugjugg Jeeyo a rapporté Rs 135 crore dans le monde, son Bhediya récemment sorti a réussi à gagner Rs 64,10 crore sur le marché intérieur. Cependant, Varun est satisfait du fait que les deux films étaient satisfaisants sur le plan créatif pour lui.

Parlant de la collection de films, Varun a déclaré qu’il avait rencontré un barrage routier pendant le verrouillage et qu’il souhaitait revenir à des films qui le satisferaient de manière créative. Il a dit qu’il était prudent quant au choix des scénarios et qu’il ne voulait pas faire de films simplement parce que ses dates étaient disponibles.

“J’ai attendu longtemps pour signer Bawaal de Jugjugg Jeeyo, Bhediya et Nitesh Tiwari. Ainsi, 2022 a été l’une des années les plus satisfaisantes sur le plan créatif. En tant qu’acteur, je suis le plus fier de ces trois films. an, [with films] essayer de ramener les gens dans les théâtres, je m’attendais à ce que Bhediya le fasse [better box-office] chiffres qu’il ne l’a fait », a déclaré Varun à Mid-Day.

Cela dit, Varun est reconnaissant que les gens aient vu ses films dans les salles et que la collection de ses films ait été plus élevée que de nombreux autres films qui sont sortis sur les écrans après la pandémie. Cela le motive à essayer de faire mieux avec ses projets à venir pour répondre aux attentes du public.

Varun a récemment terminé 10 ans dans l’industrie cinématographique et a expérimenté des films tels que Badlapur de Sriram Raghavan (2015) et Octobre de Shoojit Sircar (2018). Parlant de ses choix non conventionnels, l’acteur a déclaré que son approche était de faire un bon film et que le producteur ne devait pas perdre d’argent. Il a ajouté que bien que les chiffres du box-office soient importants, de tels projets non conventionnels appellent l’acteur en lui, ce qui lui dit qu’ils sont incontournables.