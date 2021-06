Amazon Prime Video a sorti mardi la dernière bande-annonce exaltante de Chris Pratt, vedette de « The Tomorrow War ». Prêt à se battre dans une guerre qui décidera du sort de l’humanité dans ce drame de science-fiction, l’acteur principal a reçu un immense amour pour son prochain thriller. On dirait que l’acteur de Bollywood Varun Dhawan a aussi un fanboy caché pour la superstar d’Hollywood Chris Pratt, qu’il ne peut s’empêcher de s’arrêter et est allé partager son impatience de regarder le prochain film de Pratt « The Tomorrow War », après la sortie de la nouvelle bande-annonce mardi.

Fanboying sur le dernier film passionnant de Chris Pratt, la chérie de Bollywood – Varun Dhawan partage son enthousiasme après avoir regardé la nouvelle bande-annonce. Il commente: « Ces extraterrestres ont l’air effrayant, mais je fais confiance à @prattprattpratt pour en mettre au moins un dans un brassard. Ça a l’air légitime! »

Dans ‘The Tomorrow War’, le monde est abasourdi lorsqu’un groupe de voyageurs temporels arrive de l’année 2051 pour délivrer un message urgent : trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et rejoignent le combat. Parmi les personnes recrutées se trouve un professeur de lycée et père de famille, Dan Forester (Chris Pratt). Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec une brillante scientifique (Yvonne Strahovski) et son ex-père (JK Simmons) dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.

Comme l’a rapporté Variety, Amazon aurait dépensé 200 millions de dollars pour les droits de distribution du film, développé et produit par Skydance Media. Écrit par Zach Dean et réalisé par Chris McKay, le film présente également Edwin Hodge, Sam Richardson, Betty Gilpin, Mary Lynn Rajskub et Ryan Kiera Armstrong.

Pratt, Rob Cowan, Bradley J. Fischer et Brian Oliver sont les producteurs exécutifs, avec Jules Daly, David Ellison, Dana Goldberg, David S. Goyer, Don Granger et Adam Kolbrenner aux côtés de la coproductrice Samantha Nisenboim. Amazon Prime Video sortira en exclusivité The Tomorrow War dans le monde le 2 juillet 2021.