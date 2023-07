Varun Dhawan révèle le lien spécial de son père David Dhawan avec le lieu de tournage de son film Bawaal

Varun Dhawan, un acteur indien populaire, a récemment révélé un lien intrigant entre son père, David Dhawan, et le lieu de tournage de son film « Bawaal ». David Dhawan est un cinéaste renommé de Bollywood connu pour avoir réalisé plusieurs films comiques à succès.

Selon Varun, le lieu de tournage de « Bawaal » a une signification particulière pour son père. Le lieu choisi pour le tournage du film n’est autre que le lieu même où David Dhawan a tourné son tout premier film en tant que réalisateur. Cela ajoute un élément de nostalgie et de valeur sentimentale au projet pour Varun et son père. David Dhawan a un lien particulier avec Alibaug car il a passé son enfance dans la ville. Il garde pour lui des souvenirs nostalgiques et il a voulu mettre en valeur la beauté et le charme du lieu à travers son film. L’atmosphère sereine et la culture locale d’Alibaug servent de toile de fond essentielle au scénario de « Bawaal ».