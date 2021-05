Varun Dhawan rédige une note stimulante au milieu de la pandémie: «Nous sommes dans le même bateau» | Nouvelles des gens

Bombay: Alors que le pays traverse une phase difficile en raison de la pandémie de COVID-19, la star de Bollywood Varun Dhawan a écrit une note stimulante et a déclaré que « nous sommes tous dans le même bateau ». La star de «Student of The Year» s’est rendue sur Instagram et a partagé le message.

Il a dit: « Si nous survivons tous à cela, j’espère que nous nous souviendrons que, quand cela s’est passé, nous ne nous sommes pas battus pour la terre, les armes, la maison ou les bijoux. »

« Nous ne nous sommes pas battus pour des billets de concert, des désignations sophistiquées, des religions ou des politiques. Nous ne nous sommes pas battus pour des actions dans une entreprise ou pour une place à table. Nous ne nous sommes pas battus pour des billets en classe affaires ou les clés d’une maison par la plage. Quand tout cela est fini, souvenez-vous que nous nous sommes battus pour l’air « , a ajouté Dhawan.

Prenant la légende, la star de «Coolie No 1» a déclaré: «Nous sommes dans le même bateau».

Les adeptes de célébrités, y compris Katrina Kaif et plus de 1,8 adeptes de lakh, ont aimé le message. Aparshakti Khurana a sonné dans la section des commentaires et a écrit: « Très bien dit paaji. Cela me brise le cœur chaque jour un million de fois » et a ajouté une émoticône cœur brisé.

Un total de 4,01 993 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans le pays, portant le nombre cumulé de cas à 1,91,64,969, a rapporté samedi le ministère de la Santé de l’Union.

Avec 3 523 personnes ayant succombé à l’infection au cours des dernières 24 heures, le nombre de morts est monté à 2 11 853. Actuellement, il y a 32,68,710 cas actifs de COVID-19 dans le pays