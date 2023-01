Varun Dhawan prend un selfie avec un tigre lors d’un safari dans la jungle pendant les vacances du Nouvel An, plaisante “quand Bhediya a rencontré le tigre”

Varun Dhawan a connu une année 2022 réussie avec deux films acclamés par la critique et le commerce, Jugjugg Jeeyo et Bhediya. L’acteur célèbre maintenant ses vacances du Nouvel An lors d’un safari dans la jungle dans un lieu tenu secret alors qu’il partageait une vidéo avec un tigre sur son Instagram le samedi 31 décembre.

Outre la vidéo, c’est la légende originale de Varun qui a attiré l’attention des internautes, car avec la vidéo, l’acteur de Badlapur a écrit : “Quand Bhediya a rencontré Tiger”. Son pote Arjun Kapoor a également remarqué la même chose et a écrit “Nice caption ya” dans la section des commentaires.

Un autre utilisateur d’Instagram a écrit un commentaire hilarant, “Est-ce Rahul Roy btw ? Jungle me kaand ho gaya !”, faisant référence au film Junoon de Rahul dans lequel il est maudit de devenir un tigre chaque nuit de pleine lune et à la chanson Bhediya Jungle Mein Kaand, faisant allusion à au fait que Varun devient un loup-garou qui change de forme tous les soirs dans la comédie d’horreur d’Amar Kaushik.





Dans une récente interview, Varun a déclaré qu’il s’attendait à ce que le film fasse de meilleurs chiffres qu’il ne l’a fait en réalité. “”Cela a été une année tellement étrange (avec des films), essayant de ramener les gens au cinéma. Je m’attendais à ce que Bhediya fasse (de meilleurs résultats au box-office) qu’il ne l’a fait. Cela dit, je suis reconnaissant que les gens aient vu le film dans les cinémas, et sa (collection) est supérieure à celle de beaucoup. Cela vous dit que vous devriez essayer de faire mieux”, a déclaré l’acteur à Mid-Day.

Parlant du prochain film de Varun, Bawaal, le réalisateur Nitesh Tiwari sortira le 7 avril de l’année prochaine. Le film le jumellera avec Janhvi Kapoor pour la première fois sur grand écran. Produit par Sajid Nadiadwala, le film a été tourné à travers l’Europe et l’Inde.