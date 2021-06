Varun Dhawan partage des photos adorables avec son nouvel ami à fourrure, Joey et sa femme Natasha Dalal, les fans réagissent

Plus tôt dans la journée, Varun a posté d’adorables selfies avec sa femme Natasha et leur nouveau chiot qu’ils ont nommé Joey. Plus tard, il a supprimé le message et a repris son histoire et y a posté les selfies. Varun a partagé la publication avec la légende » JOEY Puppy power « .

Alors que Varun portait un t-shirt de polo rose, Natasha a enfilé un t-shirt blanc uni. Le couple avait l’air heureux en jouant avec leur paquet de joie.

Dans le message maintenant supprimé, les internautes avaient commenté comment ils pensaient que le nom de leur chiot était inspiré du personnage « Joey » dans la célèbre sit-com « Friends »

/Instagram

Il y a quelques jours, Varun a posté une adorable vidéo de son nouveau chiot. Il l’a légendé comme ‘FATHERHOOD Je n’ai toujours pas pu nommer mon garçon. Aide moi’.

Les internautes étaient tous impressionnés par la jolie vidéo et ont suggéré plusieurs noms pour le nouvel ajout à leur famille.

Pour les inconnus, Varun Dhawan s’est marié avec sa petite amie de longue date, Natasha Dalal, le 24 janvier 2021. Natasha est l’amoureuse d’enfance de Varun et le couple publie souvent des articles l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux. Le mariage n’a été suivi que par leur famille et leurs amis les plus proches. Karan Johar, Manish Malhotra et Kunal Kohli sont quelques-uns des noms qui ont assisté au mariage.

Sur le plan du travail, Varun a été vu pour la dernière fois dans Coolie no. 1. Il tournera pour le deuxième programme de son prochain film ‘Bhediya’ avec Kriti Sanon à partir du 26 juin. Varun jouera également dans ‘Jug Jugg Jeeyo’ de Raj Mehta avec Anil Kapoor, Neetu Kapoor et Kiara Advani.