Varun Dhawan partage CETTE personne a créé le plus grand Bawaal de sa vie et voici comment il l’a géré

Varun Dhawan se prépare pour la sortie de Bawaal. La bande-annonce du film très attendu de l’année est sortie hier soit le 9 juillet. Pour le lancement de la bande-annonce, les fabricants ont organisé un événement à Dubaï. Le réalisateur Nitesh Tiwari, le producteur Sajid Nadiadwala, Janhvi Kapoor et Varun Dhawan étaient présents à l’événement spécial de lancement de la bande-annonce. L’acteur qui titre le film explorant la Seconde Guerre mondiale a révélé qui est le plus grand Bawaal de sa vie. Fait intéressant, sa réponse était autre chose que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Lors de l’événement de lancement de la bande-annonce, parlant du film, Varun a également fait le point sur sa vie en ouvrant sur qui crée une agitation. L’acteur nomme son chien Joey. Il a partagé que c’est son chien Joey qui a créé le plus grand Bawaal de sa vie. Il crée chaque jour beaucoup de chaos dans sa vie. Son chien se réveille à 6 heures du matin et Varun doit également se réveiller quelle que soit l’heure à laquelle il a dormi. Il doit s’occuper de lui et le nettoyer. L’acteur déclare qu’il n’a jamais su qu’il deviendrait acteur, ferait des films et ferait tout cela. Il mentionne également que c’est l’expérience la plus ancrée dans laquelle son chien l’a mis.

Varun Dhawan aime son chien et partage souvent des photos avec Joey sur Instagram. Lors de l’événement, il a également révélé que travailler avec Nitesh Tiwari était toujours sur sa liste de choses à faire. Il a rappelé le moment où il a demandé au réalisateur de faire un film avec lui à l’époque de Covid. Eh bien, après 7 à 8 mois, il a eu l’opportunité de travailler avec Nitesh sur Bawaal et l’acteur pense que c’est l’un de ses meilleurs personnages et le plus proche de la réalité.

Bawaal tourne autour d’un jeune homme qui aime son image mais trouve plus tard un moyen de vivre après que les circonstances l’ont conduit à la guerre en Europe. Le film explore Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Il met en vedette Varun Dhawan dans le rôle d’Ajay Dixit et Janhvi Kapoor qui joue sa femme Nisha. Réalisé par Nitesh Tiwari et produit par Sajid Nadiadwala Bawaal sortira le 21 juillet. Il a sauté la sortie en salles et sera diffusé directement sur Amazon Prime Video.