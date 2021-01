L’acteur de Bollywood Varun Dhawan a déclaré 2021 comme l’année du vaccin. L’acteur, qui s’est récemment remis de Covid, s’est rendu samedi sur Instagram pour partager son idée.

Varun a publié une peinture sur Instagram qui montre la planète Terre injectée avec le vaccin de tous les côtés, de sorte que l’image ressemble à la coronavirus symbole dans sa totalité. «2021 L’année du vaccin #mère # terre # santé», a déclaré Varun sous-titré la photo.

L’acteur de 33 ans avait testé Covid-19 positif sur le tournage de son prochain film «Jug Jugg Jeeyo», avec la co-star Neetu Kapoor et le réalisateur du film Raj Mehta. Le trio va maintenant bien et Varun a récemment terminé le tournage du film à Chandigarh.

L’acteur est actuellement vu dans Coolie No 1, un remake du tube de 1995 avec Govinda et Karisma Kapoor. Le film, mettant également en vedette Sara Ali Khan, est réalisé par le père de Varun, David Dhawan, et est sorti numériquement à Noël.