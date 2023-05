Varun Dhawan, la comédie d’horreur de Kriti Sanon enfin diffusée à cette date

Plus de six mois après sa sortie en salles le 25 novembre, Varun Dhawan et la comédie d’horreur vedette de Kriti Sanon Bhediya auront enfin leur première OTT la semaine prochaine. Réalisé par Amar Kaushik, le film a reçu des critiques positives à sa sortie pour ses performances, ses dialogues, son histoire et ses effets visuels.

La plateforme de streaming JioCinema diffusera Bhediya à partir du 26 mai en hindi, tamoul, télougou, kannada, malayalam, bengali et marathi. « Préparez-vous pour une aventure hurlante. Parce que Bhediya arrive sur #JioCinema. Regardez #BhediyaOnJioCinema, en streaming gratuit à partir du 26 mai », a annoncé le géant OTT sur ses réseaux sociaux le vendredi 19 mai.

Le film n’a pas réussi à générer de gros chiffres au box-office contre ses attentes fixées en grande partie par la puissance vedette de Varun Dhawan et de Kriti Sanon. Il a rapporté Rs 66,65 crore au cours de sa vie au box-office, selon Bollywood Hungama. L’acteur de Badlapur lui-même a déclaré qu’il s’attendait à ce que le film fasse de meilleurs chiffres qu’il ne l’a fait.

Outre le duo de tête, Bhediya a également présenté Deepak Dobriyal, Paalin Kabak, Saurabh Shukla et Abhishek Banerjee reprenant son rôle de Jana de la comédie d’horreur Stree, confirmant ainsi l’univers de la comédie d’horreur de Dinesh Vijan. Rajkummar Rao et Aparshakti Khurana du film de 2018 ont été vus dans la scène de mi-crédits, tandis que Shraddha Kapoor a montré ses mouvements sexy dans le morceau Thumkeshwari.





Les prochaines suites Stree 2 et Bhediya 2 ont été annoncées le mois dernier lors d’un événement Jio Studios. Amar Kaushik, qui a réalisé les préquelles, dirigera également les deuxièmes parties. Le premier devrait sortir en août 2024, tandis que le second arrivera dans les salles en 2025.

