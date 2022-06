Varun Dhawan, Kiara Advani, la vedette d’Anil Kapoor recueille Rs 9 crore

JugJugg Jeeyo avec Kiara Advani, Varun Dhawan, Neetu Kapoor et Anil Kapoor dans les rôles principaux, est sorti en salles vendredi. Le film a reçu des réponses positives des internautes et des critiques. Selon les premières estimations, le film de Raj Mehta a collecté Rs 9-9,50 crore le premier jour.

Selon le rapport de Sacnilk.com, JugJugg Jeeyo, réalisé par Raj Mehta, a collecté Rs 9-9,5 crore au box-office vendredi, jour 1. Varun Dhawan, vedette de Kiara Advani, a obtenu environ 3400 écrans, plus de 11000 émissions par jour. En comparaison avec d’autres films hindis, JugJugg Jeeyo a bien commencé. Cependant, le film a besoin d’une grande croissance pour entrer dans le club Rs 100 crore.

Pendant ce temps, Bhool Bhulaiyaa 2, The Kashmir Files et Gangubai Kathiadwadi sont les trois seuls films hindi à avoir bien performé au box-office cette année. Pendant ce temps, le critique de cinéma Taran Adarsh ​​a écrit sur Twitter : “#OneWordReview…#JugJuggJeeyo : GAGNANT. Maintenant, pour certains #GoodNewwz… #JJJ est un artiste séduisant… Un artiste bien fait. Équilibre le drame, l’humour et les émotions de manière transparente… Le réalisateur #RajMehta réussit encore une fois… Regardez-le avec vos proches ! #JugJuggJeeyoReview.”

Il a ajouté: “L’écriture est l’âme de #JugJuggJeeyo… Les feux d’artifice sont réservés à la seconde mi-temps. Quatre épisodes en particulier – qui se succèdent – font monter le film à un niveau dramatique… L’humour, injecté à intervalles réguliers, ne manquera pas de faire chavirer la baraque. #JugJuggJeeyoReview.

Louant Varun Dhawan et Kiara Advani, Taran a écrit : « #VarunDhawan essaie son rôle avec précision. Regardez-le dans les confrontations dramatiques, vous vous rendrez compte qu’il a parcouru un long chemin en tant qu’acteur… #KiaraAdvani est de premier ordre et a l’opportunité de faire forte impression dans des passages dramatiques. #JugJuggJeeyoReview.

Parlant de la performance d’Anil Kapoor et de Neetu Kapoor, Taran a tweeté : « #AnilKapoor est impeccable. Équilibre les hauts et les bas dramatiques comme un vrai vétéran, met en place un numéro étincelant… Merveilleux de revoir #NeetuKapoor sur grand écran. Elle est brillante. Après #DoDooniChaar, voici un autre film qui se démarque dans son répertoire. #JugJuggJeeyoReview.

Le critique de cinéma Sumit Kadel a écrit sur Twitter à propos du film : « JJJ est le MEILLEUR ANIMATEUR FAMILIAL DE L’ANNÉE. Le scénario est très divertissant avec un excellent mélange d’humour et d’émotions. Le réalisateur @raj_a_mehta traite de manière convaincante un sujet sensible comme le divorce. Celui-ci est sur le point d’être un GAGNANT au Box Office.

L’analyste commercial et critique de cinéma Rohit Jaiswal a tweeté: «Un film de divertissement familial complet.

Rides on Comedy, des moments hilarants, des séquences comiques consécutives exceptionnelles, d’excellentes performances de l’ensemble de la star et des ÉMOTIONS LES PLUS IMPORTANTES, c’est un beau film bien fait. #JugJuggJeeyoReview.