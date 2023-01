Varun Dhawan gagne l’amour des fans de Samantha Ruth Prabhu alors qu’il claque le tweet “charme et éclat perdus”; fait le point sur l’état de santé de sa co-vedette de Citadel

Hier, Samantha Ruth Prabhu a assisté au lancement de la bande-annonce de Shaakuntalam. Beaucoup de gens ont trouvé qu’elle avait l’air un peu faible. Samantha Ruth Prabhu avait un mala Jaap à la main. Mais Samantha Ruth Prabhu a répondu à chaque question avec son assurance et sa grâce habituelles. Elle a été sous médication lourde pour le traitement de la myosite. L’actrice a été diagnostiquée avec la maladie auto-immune qui provoque une inflammation des articulations. Il attaque tout le corps et est assez douloureux. Il a été rapporté que Samantha Ruth Prabhu pourrait bientôt se rendre en Corée du Sud pour un traitement médical avancé. Mais cela n’a pas été confirmé.

Hier, une poignée de divertissement a tweeté que Samantha Ruth Prabhu avait perdu son charme et son éclat. L’actrice a applaudi en disant qu’elle priait pour que personne n’ait à subir des mois de médicaments et de traitements comme elle. Samantha Ruth Prabhu a déclaré qu’elle leur avait envoyé un peu d’amour pour ajouter à leur éclat. Maintenant, sa co-vedette de Citadel s’est avancée pour claquer le portail. Il a dit qu’il avait rencontré l’actrice et qu’elle avait l’air en parfaite santé.

Tu ne te sens pas mal à propos de tout ce qui t’intéresse juste pour le clickbait, tu te sens mal pour ton fils. La lueur est également disponible dans les filtres Instagram. Juste rencontrer Sam, croyez-moi, elle rayonnait. ? https://t.co/JRslCKYJpP VarunDhawan (@Varun_dvn) 10 janvier 2023

Il semble que le travail sur le remake de Citadel va bientôt commencer. Il était censé commencer à partir de juin 2022, mais la santé de Samantha Ruth Prabhu et d’autres problèmes l’ont fait avancer. Elle s’est entraînée pour cela. Les fans de l’actrice ont loué Varun Dhawan pour sa position ferme.

Tant d’amour de la part de tous les fans de Sam continuent d’être rois ? Cultsam YashodaRuling (@Cultsam1) 10 janvier 2023

Moi si excité pour Citadel meilleurs voeux pour Citadel et j’ai hâte de vous voir avec Samthana ensemble si excité tout le meilleur Vee pour Citadel ? monde varun dhawan (@varundvn_w0rld) 10 janvier 2023

Je vois tout le charme, l’éclat, la beauté, la force, la puissance en elle ! Bon travail Varun ! Une telle misogynie mérite d’être signalée. deepali desai (@desaideepali) 10 janvier 2023

Un excellent travail frère @Samanthaprabhu2 Elle reviendra plus forte ? PrasadDarling (@prasad_komali) 10 janvier 2023

Sam @Samanthaprabhu2. Vous êtes une source d’inspiration pour beaucoup. Plus de pouvoir pour vous. Vous rebondirez plus fort et en meilleure santé. Vishwanath_Gupta (@gvish1993) 10 janvier 2023

Toute l’industrie s’est ralliée à l’actrice. Samantha Ruth Prabhu a livré une performance fracassante à Yashoda. Eh bien, plus de puissance à ces deux acteurs pour leur esprit.