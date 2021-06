Varun Dhawan s’est rendu sur Instagram mardi pour partager la nouvelle de la paternité et qu’il n’a pas encore pu nommer son garçon. L’acteur de 34 ans a accueilli un adorable chiot beagle dans sa famille. Varun a partagé une vidéo présentant son beagle à ses fans sur Instagram. Le beagle semble déjà excité de faire partie de sa famille et on peut le voir sauter autour de Varun et lui lécher le visage.

Comme Varun ne pouvait pas se prononcer sur un nom, il a demandé à ses fans d’en suggérer. « PÈRE. Je n’ai toujours pas pu nommer mon garçon. Aidez-moi », a-t-il écrit en légende de l’article.

Plus tôt cette année, Varun s’est marié avec la créatrice de mode Natasha Dalal à Alibaug. Le mariage n’a été suivi que par la famille et les amis les plus proches. Karan Johar, Manish Malhotra et Kunal Kohli faisaient partie des personnalités de Bollywood invitées au mariage.

Varun et Natasha sont dans l’Arunachal Pradesh depuis quelques mois où Varun tourne pour son prochain film d’horreur ‘Bhediya’ face à l’acteur Kriti Sanon et devrait incarner le rôle d’un loup-garou. Varun a également « Jug Jugg Jeeyo » avec Anil Kapoor, Kiara Advani et Neetu Singh dans son sac de films à venir.