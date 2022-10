Varun Dhawan fait l’éloge de la performance de Virat Kohli lors de la Coupe du monde T20, dit “bhai faad raha hai…”

Le 23 octobre, dimanche, l’équipe indienne a gagné contre le Pakistan lors de la Coupe du monde T20, et Virat Kohli a été la vedette du match. Le joueur de cricket Ace a marqué 82 points et il était responsable de la victoire de l’équipe. Peu de temps après le match, Bollywood est devenu gaga du mari d’Anushka Sharma.

Varun Dhawan a été assez loquace sur l’excellente performance de Virat, et même cinq jours après le match acharné, l’acteur a été aperçu en train de féliciter le joueur. Lors de la promotion de son prochain film Bhediya, Varun a été invité par un photographe à partager ses deux cents sur Kohli. En tant qu’admirateur, Varun a déclaré: “Kya bolne ka unke baare mein … bhagwan hai woh … phaadh rahe hai bhai …. L’Inde sera en finale.”

Voir la vidéo







Plus tôt dans la journée, Varun a été aperçu avec Kriti Sanon lançant une chanson de sa prochaine aventure fantastique. Le lancement de la chanson a eu lieu au célèbre théâtre Gaiety Galaxy de Mumbai. Après avoir présenté leur chanson aux médias, les stars ont décidé d’ajouter un autre coup de pouce à leur promotion en donnant une performance en direct au public.

Après l’événement, Varun et Kriti sont allés sur le toit du théâtre et ils ont dansé sur Thumkeshwari devant une foule immense. Eh bien, Varun a dansé plus tôt dans la même salle et a fait la même activité après avoir lancé la chanson First Class de Kalank. Cependant, cette fois, les internautes ne sont pas satisfaits de l’activité promotionnelle. La danse de Kriti avait l’air bizarre. Même l’actrice avait l’air un peu mal à l’aise.

Lors de la conférence de presse de lancement de la bande-annonce, Varun a dévoilé son point de vue sur les effets visuels « dignes de grincer des dents » et a déclaré : « Quand je faisais la promotion du film, j’aurais évidemment dit que c’était bien, que peut-on faire d’autre ? Quand je regarde en arrière , je peux voir qu’il y a eu des moments dignes de grincer des dents dans le VFX. Mais je n’ai pas fait le VFX ! En tant qu’acteur, je peux essayer de travailler avec des réalisateurs et des producteurs qui peuvent apporter ce changement. Alors maintenant, je pense que je ‘ Je suis plus responsable.

Varun a intelligemment accepté le fait que certains de ses films avaient de mauvais effets visuels. Si vous jetez un coup d’œil aux œuvres précédentes de Varun, on ne peut tout simplement pas ignorer la séquence caricaturale de taureaux dans le terne Kalank. Bhediya sortira en salles le 25 novembre.