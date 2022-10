Varun Dhawan et Kriti Sanon se font brutalement troller pour avoir dansé sur le toit du théâtre, les internautes disent “hadh ho gayi”

Varun Dhawan et Kriti Sanon ont lancé une chanson du prochain film Bhediya. Le lancement de la chanson a eu lieu au célèbre théâtre Gaiety Galaxy de Mumbai. Après avoir présenté leur chanson aux médias, les stars ont décidé d’ajouter un autre coup de pouce à leur promotion en donnant une performance en direct au public.

Après l’événement, Varun et Kriti sont allés sur le toit du théâtre et ils ont dansé sur Thumkeshwari devant une foule immense. Eh bien, Varun a dansé plus tôt dans la même salle et a fait la même activité après avoir lancé la chanson First Class de Kalank. Cependant, cette fois, les internautes ne sont pas satisfaits de l’activité promotionnelle. La danse de Kriti avait l’air bizarre. Même l’actrice avait l’air un peu mal à l’aise.

Regardons d’abord la vidéo







Dès que la vidéo a fait surface, les internautes ont souligné l’activité comme bizarre. Un utilisateur a écrit : “Pourquoi faites-vous ces choses ?” Un autre utilisateur a écrit: “Pendant une seconde, j’ai pensé que ki koi local hotel main raid padi hai!” L’un des utilisateurs a déclaré: “Itna sab kyun kar rahe ho.” Un internaute a écrit : “Sérieusement… yeh sab bhi karna padega ab ?” Un autre internaute a écrit : “Bollywood pense vraiment que c’est stupide pour le cinéma”. Un utilisateur a même comparé la danse de Kriti à Sapna Choudhary et a écrit : « Bechari public sapna Chaudhary ho ya Bollywood dekh hi lete hai.

LIS: La star de Bhediya, Varun Dhawan, révèle qu’il y avait des «moments VFX dignes de grincer des dents» dans ses films précédents

Lors de la conférence de presse de lancement de la bande-annonce, Varun a dévoilé son point de vue sur les effets visuels « dignes de grincer des dents » et a déclaré : « Quand je faisais la promotion du film, j’aurais évidemment dit que c’était bien, que peut-on faire d’autre ? Quand je regarde en arrière , je peux voir qu’il y a eu des moments dignes de grincer des dents dans le VFX. Mais je n’ai pas fait le VFX ! En tant qu’acteur, je peux essayer de travailler avec des réalisateurs et des producteurs qui peuvent apporter ce changement. Alors maintenant, je pense que je ‘ Je suis plus responsable.

Varun a intelligemment accepté le fait que certains de ses films avaient de mauvais effets visuels. Si vous jetez un coup d’œil aux œuvres précédentes de Varun, on ne peut tout simplement pas ignorer la séquence caricaturale de taureaux dans le terne Kalank. Même dans Coolie No 1 (2020), il y avait une séquence de Varun sautant devant un train en marche pour sauver un petit garçon qui jouait avec sa figurine Captain America au milieu d’une voie ferrée. Vous pensez, de quoi parlait le film dont parlait Varun ? Bhediya sortira en salles le 25 novembre.