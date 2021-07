Varun Dhawan s’est montré franc avec la star hollywoodienne Chris Pratt avant la première du film de cette dernière, « The Tomorrow War » sur Amazon Prime Video. Varun enseigne également à Chris quelques mouvements de Bollywood et nous pensons que l’acteur a réussi.

Enfilant le chapeau d’un journaliste pendant une journée, on voit Varun interviewer virtuellement Chris Pratt et deux converser sur leur amour pour le cinéma et le MMA. Chris parle de ‘The Tomorrow War’ en le décrivant comme une ‘grande aventure d’action amusante’. Il révèle que le film se déroule dans les années 2021 et 2051.

Le film de science-fiction met également en évidence le lien amoureux d’une relation père-fille. S’exprimant à ce sujet, Chris dit: « Le cœur dans ce film était une grande raison pour laquelle je me sentais tellement obligé de le porter sur les écrans. Je suis dans une position très bénie où les gens me disent » Hé, aidez-moi à obtenir mon film fait’, donc je finis par lire beaucoup de scripts. Il y a beaucoup des mêmes thèmes. Vous pourriez avoir des voyages dans le temps, des extraterrestres, des événements épiques qui sauvent le monde et des créatures. Vous en trouvez rarement un qui évoque une réponse émotionnelle basée sur des de vraies relations et c’est pour moi une très belle histoire.

Varun enseigne à Chris les pas de la chanson ‘Tan Tana Tan Tan Tan Taara’ de son film ‘Judwa 2’. Chris non seulement groove sur la chanson, mais articule également les paroles d’une manière très mignonne.

Regardez l’interview en entier ici:

Chris est marié à la fille d’Arnold Schwarzenegger, Katherine Schwarzenegger. Il a parlé de sa relation avec l’icône hollywoodienne et a déclaré qu’il était heureux de pouvoir lui parler de travail. Chris a également rendu Varun heureux quand il a dit que s’il devait choisir un acteur pour un film de super-héros en Inde, il choisirait Varun.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de venir en Inde, Chris a demandé à Varun Dhawan de lui faire visiter. « Je meurs d’envie de venir en Inde. C’est une terre immense avec tant de cultures et tant de gens différents. J’aimerais l’explorer et l’essayer. Vous pouvez me faire visiter, je suis sûr que vous avez la clé de la ville », a conclu Chris.

Réalisé par Chris McKay, « The Tomorrow War » parle d’un homme (Chris Pratt) qui doit mener une guerre à l’avenir et le destin de l’humanité repose sur sa capacité à affronter son passé. Le film met également en vedette Yvonne Strahvoski et JK Simmons et sera diffusé sur Amazon Prime Video le 2 juillet 2021.