Varun Dhawan dit qu’Ananya Panday donne les meilleurs films et recommandations d’émissions de télévision | Nouvelles des gens

Bombay: L’acteur de Bollywood Varun Dhawan a partagé que c’est l’actrice Ananya Panday qui lui donne les meilleures recommandations de films et d’émissions de télévision.

Varun a proposé dimanche à ses fans une session de questions-réponses sur Instagram, où un utilisateur lui a demandé : « Qui donne les meilleures recommandations de films et d’émissions de télévision ? »

À quoi, Varun a partagé une photo d’Ananya et a écrit « quel ange (ange emoji) ».

Un fan a également demandé à Varun quel régime il suivait.

A quoi, l’acteur a répondu: « J’essaie de faire un jeûne intermittent pendant 14-16 heures en commençant par 1. Café, 2. Omelette/avoine aux blancs d’œufs, 3. Légumes et poulet, 4. Makhana, 5. Légumes et poulet et beaucoup d’eau. »

Que fait Varun pendant le confinement ? demanda un autre.

« Regarde », a-t-il plaisanté.

L’un d’eux a demandé comment il restait productif ces jours-ci ?

Varun a déclaré: « Je pense que c’est quelque chose auquel je pense aussi. J’essaie de lire beaucoup, j’essaie. Je regarde quelques films, je joue à Playstation, je m’entraîne, j’irrite tout le monde.

A-t-il regardé le très discuté « Friends : Reunion » ?

Varun a révélé qu’il l’avait fait et qu’il était « super émotif ».

Shraddha Kapoor est-elle la meilleure amie de Varun ?

Varun a partagé une photo avec Shraddha et a écrit: « J’aimerais que nous puissions en accrocher plus, mais nous sommes dans une pandémie. »

Côté travail, on verra Varun dans le film « Jug Jugg Jeeyo ». Il partagera l’écran avec les acteurs Anil Kapoor, Neetu Kapoor et Kiara Advani.

L’acteur tournait également récemment dans l’Arunachal Pradesh pour le thriller surnaturel « Bhediya ». Le film est réalisé par Amar Kaushik et il met également en vedette Kriti Sanon et Deepak Dobriyal.

« Bhediya » devrait sortir sur les écrans le 14 avril 2022. Le film a été écrit par Niren Bhatt.