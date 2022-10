Varun Dhawan devient loup-garou dans la vedette de Kriti Sanon, Arjun Kapoor réagit

L’acteur de Bollywood Varun Dhawan a partagé lundi l’affiche de son prochain film Bhediya le mettra en scène dans un avatar jamais vu auparavant. Dans l’affiche devenue virale sur les réseaux sociaux, l’acteur est vu comme un loup-garou féroce lors d’une nuit de pleine lune.

Réalisé par Amar Kaushik, Bhediya mettra également en vedette Kriti Sanon aux côtés de Varun Dhawan dans les rôles principaux. En plus de partager l’affiche, Varun a également informé ses fans et abonnés que la bande-annonce de Bhediya sortira le 19 octobre.





Le look de Varun a reçu plusieurs likes et commentaires des internautes et de ses amis proches. Arjun a réagi à l’affiche avec une légende originale. “Sheher mein est aadmi ne apni life mein bhaut kaand kiye hai ab jungle ki baari. Ce doit être l’un des films les plus excitants de l’année pour moi”, a écrit Arjun sur Instagram Story.

Dirigé par Amar Kaushik, Bhediya devrait sortir en salles le 25 novembre 2022. Le drame de comédie d’horreur Bhediya marquera la deuxième collaboration entre la star de Badlapur et la star de Heropanti après avoir partagé des espaces d’écran en 2015 rom-com Dilwale.

Le film qui est sorti plus tôt en mars dans l’Arunachal Pradesh, réunira le duo dynamique du producteur Dinesh Vijan et du réalisateur Amar Kaushik, qui a également dirigé le film à succès Stree en 2018. (Avec les entrées de l’ANI)