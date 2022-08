Varun Dhawan danse sur la chanson Garmi de Badshah lors de la soirée pré-mariage de Kunal Rawal, la vidéo devient virale

Varun Dhawan a présenté des mouvements de danse incroyables sur sa chanson Garmi lors de la cérémonie de mariage du designer Kunal Rawal. Une vidéo de l’acteur étudiant de l’année a fait surface sur Internet.

Dans la vidéo, Varun a été vu en train de faire son pas signature de la chanson Garmi de son film Street Dancer 3D tandis que le rappeur-chanteur Badshah se produisait sur scène. L’acteur de JugJugg Jeeyo était vêtu d’un pyjama kurta blanc. Badash et Varun ont mis le feu à la scène avec leur performance. La vidéo a été partagée par Ritik Bhasin vendredi sur ses histoires Insta.





Cette bande originale emblématique est chantée par Neha Kakkar, Badshah, composée et écrite par Badshah. La chanson mettait en vedette Varun avec Nora Fatehi. Varun a assisté à la cérémonie de pré-mariage de Kunal Rawal avec sa bien-aimée Natasha Dalal. Le couple a été vu dans des tenues ethniques blanches. La fête pré-mariage de Kunal était un événement étoilé car de nombreuses célébrités ont été repérées, notamment Malaika Arora avec Arjun Kapoor, Karan Johar, Anil Kapoor, Varun Dhawan avec sa femme Natasha Dalal, Janhvi Kapoor, Shanaya Kapoor avec Maheep Kapoor et Sanjay Kapoor, Rakul Preet Singh avec son beau Jackky Bhagnani et bien d’autres.

Selon certaines informations, le designer Kunal Rawal et Arpita Mehta se marieront le 28 août lors d’une cérémonie de mariage intime. Récemment, Kunal a remplacé sa tenue de soirée exclusive lors de la 15e édition de la Indian Couture Week. Il a attiré beaucoup d’appréciation pour les modèles qui ont parcouru son spectacle. Brisant les stéréotypes, Kunal a accordé une grande importance à l’inclusivité

Outre la vidéo de danse de Varun, le couple B-Town Malaika Arora et Arjun Kapoor ont été vus secouant leurs jambes sur la chanson à succès de Malaika Chaiya Chaiya du film vedette de Shah Rukh Khan Dil Se. Et leur vidéo est devenue virale. Parlant de son travail, Varun a récemment livré un succès au box-office Jug Jugg Jeeyo. Le film est sorti en juin de cette année et a fait des affaires d’environ Rs 85 crores. Le film qui mettait également en vedette Kiara Advani, Neetu Kapoor et Anil Kapoor dans des rôles importants est maintenant disponible sur Amazon Prime. Varun sera ensuite vu à Bawaal en face de Janhvi Kapoor. Il a également Bhediya face à Kriti Sanon en vue.