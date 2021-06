L’acteur Varun Dhawan a récemment fait du fanboy sur le prochain film de Chris Pratt, The Tomorrow War. Chris Pratt a posté le teaser la semaine dernière et Varun est allé Gaga dessus. Il a commenté: « Ces extraterrestres ont l’air effrayants AF, mais je fais confiance à @prattprattpratt pour en mettre au moins un dans un brassard. Ça a l’air légitime »

Chris en réponse a écrit dans un tweet : « C’est bien de parler avec toi mon frère ! Un grand bravo à vous tous mes amis en Inde ! @Varun_dvn. » Il a même ajouté un emoji cœur et mains jointes. Varun a répondu: « Tous aiment brothaa. » Il a ajouté un dinosaure, un extraterrestre, des biceps, un cœur bleu et un emoji « bientôt » à son tweet.

Tous aiment brothaa https://t.co/MX4bzZWS1Y – VarunDhawan (@Varun_dvn) 18 juin 2021

Après que les deux se soient connectés sur Twitter, Varun a décidé d’organiser une fête d’anniversaire virtuelle pour Chris. L’acteur s’est mis en quatre et a souhaité un joyeux anniversaire à Chris et lui a demandé de souffler les bougies du gâteau à travers son écran. Chris a remercié Varun et a dit: « Shukriya ».

La vidéo a été partagée par la page Instagram officielle d’Amazon Prime Video.

Pour les non avertis, dans une interview avec News18, Chris a déclaré: « Tous les Indiens sont dans nos pensées et nos prières. Nous savons que vous êtes des gens très forts et résilients, et c’est un combat que nous savons que vous » va gagner. Nous espérons vraiment que notre gouvernement pourra faire tout son possible pour aider à partager les vaccins et à apporter un soutien financier. C’est dévastateur pour nous ce qui arrive à nos amis en Inde et nous prions simplement pour un rétablissement rapide et rapide pour vous ”.

« The Tomorrow War » sera présenté en première sur Amazon Prime le 2 juillet. Le film présente également Edwin Hodge, Sam Richardson, Betty Gilpin, Mary Lynn Rajskub et Ryan Kiera Armstrong. « The Tomorrow War » sortira simultanément en anglais, hindi, tamoul et télougou.

Côté travail, on verra Varun ensuite dans ‘Bhediya’. Il a également ‘Jug Jug Jeeyo’ avec Anil Kapoor et Kiara Advani.