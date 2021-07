L’acteur Varun Dhawan s’est fait pousser les cheveux pour son prochain film « Bhediya », qui met également en vedette Kriti Sanon. Jeudi 8 juillet, l’acteur a informé ses fans que le tournage de son film était terminé et a partagé une photo du dernier jour de tournage. Il a également partagé que le moment était venu de « dire au revoir à ses longs cheveux ».

Sur la photo en noir et blanc, le beau gosse Varun peut être vu exhibant des abdos de six packs dans le miroir avec une longue barbe et une belle adulte. La photo est prise du dos de l’acteur et montre à quel point il est en bonne forme. En partageant la photo, Varun a déclaré que puisqu’ils n’étaient pas autorisés à publier des images fixes du film, il partageait cette photo spéciale.

« Dernier jour. Tourner nos dernières scènes clés sur #BHEDIYA dans les prochaines 24 heures. Comme nous ne sommes pas autorisés à sortir des images fixes du film, c’était la dernière fois que je jouais dans le miroir et je devais en quelque sorte dire qu’il était temps de dire adieu mes cheveux longs, ma barbe et les changements que mon réalisateur @amarkaushik m’a fait apporter pour ce personnage. Bien que quelque chose me dise que ce n’est pas la fin mais un nouveau départ », a écrit l’acteur en légende.

Le réalisateur d’Amar Kaushik est un thriller surnaturel mettant en vedette Abhishek Banerjee et Deepak Dobriyal dans des rôles clés. Le film devrait sortir sur les écrans le 14 avril 2022.

S’adressant à une agence de presse de premier plan, l’auteur du film, Niren Bhatt, a déclaré : « Bhediya est un film visuel. Nous avons créé tellement de visuels, voici à quoi ressemblerait la créature et voici comment la conversion se produirait. Nous avons essayé de créer un film qui se démarquerait internationalement dans ce genre. L’effort était de créer quelque chose d’unique et de révolutionnaire. Ce n’est pas un film de loup-garou, c’est un genre complètement différent que nous essayons de définir dans le cinéma hindi.

Outre « Bhediya », Varun a également le prochain film « Jug Jugg Jeeyo » dans son pipeline qui met en vedette Anil Kapoor, Neetu Kapoor et Kiara Advani.