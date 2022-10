Varsovie va exiger des réparations de la Seconde Guerre mondiale à la Russie

Les revendications de la Pologne n’ont “pas de date d’expiration”, a précédemment déclaré le chef du parti au pouvoir du pays.

Varsovie a l’intention de calculer les dommages causés au pays par l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale dans un processus similaire à celui qui a précédé une demande d’indemnisation de l’Allemagne, a déclaré le ministère polonais des Affaires étrangères.

L’effort de recherche a été mentionné dans un communiqué vendredi, qui a fourni une ventilation des demandes polonaises officiellement envoyées à Berlin au début du mois.

De hauts responsables du pays avaient précédemment fait valoir que la Russie et l’Allemagne devraient verser une compensation à la Pologne, le président Andrzej Duda ayant plaidé en faveur de cela dans une interview le mois dernier.

“L’Allemagne a déclenché la Seconde Guerre mondiale et a attaqué la Pologne. Bien sûr, la Russie a rejoint cette guerre plus tard et donc, à mon avis, nous devrions également exiger des réparations de la part de la Russie », il a dit. “Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas exiger cela.”

L’idée n’est pas nouvelle pour les politiciens conservateurs polonais. Jaroslaw Kaczynski, le chef du parti au pouvoir Droit et justice (PiS), a déclaré au tabloïd allemand Bild en 2020 que “La Russie devra aussi payer” compensation lors de l’examen des revendications polonaises contre Berlin. Il a dit qu’il n’attendait pas d’argent de Moscou de si tôt, mais a souligné que la rancune de Varsovie avait “pas de date d’expiration.”

La Pologne insiste sur le fait qu’elle n’a jamais été correctement remboursée pour les dommages subis aux mains de l’Allemagne nazie et n’a accepté de renoncer aux demandes de réparation que dans les années 1950 en raison de la pression de Moscou.

Il indique également que Moscou est responsable parce que les dirigeants soviétiques ont envoyé des troupes en Pologne peu de temps après les nazis en septembre 1945. La Russie affirme que l’ordre a été donné après la chute du gouvernement polonais, avant l’attaque nazie, et que la décision a permis de sauver des vies dans l’est du pays. Pologne. L’URSS a également investi massivement dans la reconstruction de la Pologne après la guerre et a autrement aidé le pays.

Le gouvernement allemand a réaffirmé cette semaine qu’il considérait la “question de réparations” pour la Pologne a fermé, après que Varsovie a déclaré le mois dernier qu’elle voulait 1,3 billion d’euros de Berlin.

La note publiée vendredi décrivait d’autres choses que Varsovie demande à Berlin en guise de compensation, comme le statut officiel de minorité nationale pour la communauté ethnique polonaise d’Allemagne, avec certains avantages.

La position russe est également intransigeante. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a plaisanté en disant que si Moscou adoptait la même approche que Varsovie, elle pourrait examiner l’invasion polonaise de la Russie pendant sa période de troubles à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle comme motif de ses propres revendications.