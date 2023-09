Varsovie fait un pari politique risqué en attaquant l’Ukraine – POLITICO

VARSOVIE — Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne se bat pour sa vie politique à l’approche des élections générales du mois prochain – et dans sa course aux voix, il vise l’alliance du pays avec l’Ukraine.

Le dernier coup dur est venu du Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui a déclaré mercredi que la Pologne avait interrompu les expéditions de ses propres armements vers l’Ukraine.

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine, car nous équipons désormais la Pologne d’armes plus modernes », a déclaré Morawiecki. dit Télévision polonaise Polsat.

Il est vrai que la Pologne a envoyé la plupart de ses chars, chasseurs et autres armes de l’ère soviétique en Ukraine et qu’il ne lui reste plus grand-chose dans ses stocks. Varsovie continuera également à autoriser le transit des expéditions d’armes en provenance d’autres alliés par son territoire.

« La Pologne continue de fonctionner comme une plaque tournante de l’aide internationale », a déclaré le porte-parole du gouvernement Piotr Müller, ajoutant que le pays remplissait ses contrats d’approvisionnement militaire existants avec l’Ukraine.

Mais les commentaires de Morawiecki interviennent à un moment où les relations entre Varsovie et Kiev sont les plus glaciales depuis l’invasion russe il y a un an et demi, et ajoutent à l’impression que le parti nationaliste sape son alliance avec l’Ukraine à des fins électorales.

« Morawiecki ne disait rien qui n’était pas évident (…) mais dire une telle chose à un moment pareil aggrave le conflit », a déclaré Marcin Zaborowski, directeur du groupe de réflexion Globsec.

Le catalyseur est le grain.

La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont fermé leurs marchés aux importations de céréales ukrainiennes, en violation des règles du marché unique de l’Union européenne, arguant de la nécessité de protéger leurs agriculteurs de la baisse des prix.

L’Ukraine a riposté en intentant une action en justice contre eux auprès de l’Organisation mondiale du commerce. Il a également menacé de bloquer certaines exportations agricoles polonaises vers l’Ukraine.

Le président Volodymyr Zelensky s’en est pris à ces pays aux Nations Unies cette semaine, en déclarant : « De manière alarmante, certains en Europe jouent la solidarité sur un théâtre politique – transformant les céréales en thriller… ils contribuent à préparer le terrain pour un conflit à Moscou. acteur. »

Le président polonais Andrzej Duda a annulé une rencontre avec Zelensky à New York en raison d’un conflit d’horaire, et l’ambassadeur d’Ukraine à Varsovie a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour s’expliquer. Morawiecki a qualifié les relations avec Kiev de « difficiles ».

Calcul politique

En Pologne, la principale raison de cette décision est la nécessité pour le PiS de consolider son soutien parmi les électeurs ruraux et également d’éloigner les partisans du parti d’extrême droite de la Confédération, dont beaucoup de partisans sont sceptiques quant à l’aide à l’Ukraine.

Le gouvernement polonais a envoyé des chars et des avions de chasse en Ukraine à un moment où de nombreux autres pays hésitaient à envoyer de tels équipements à Kiev | Omar Marques/Getty Images

« Les Ukrainiens ont impitoyablement profité du fait que le gouvernement polonais était un idiot, ont souligné leur sympathie, qui bien sûr n’était pas là, ont pris l’argent et maintenant ils vont nous déclarer une guerre commerciale », a déclaré le chef de la Confédération Sławomir Mentzen. dit la presse polonaise.

Jacek Kucharczyk, directeur de l’Institut des affaires publiques, un groupe de réflexion basé à Varsovie, a qualifié le changement de ton du parti au pouvoir de « stratagème électoral désespéré ».

Selon le sondage POLITICO, le PiS bénéficie du soutien de 38 pour cent des électeurs, tandis que la Coalition civique, le principal parti d’opposition, obtient 29 pour cent. Si tel est le cas, Droit et Justice n’auront pas suffisamment de sièges au Parlement pour gouverner seuls et devront donc tenter de former une coalition ; La Confédération est la cible la plus probable, même si le parti affirme qu’il ne s’associera pas au PiS.

Mais les tendances semblent inquiétantes pour le PiS.

Le gouvernement a été frappé par un scandale croissant de visas contre pots-de-vin, pour lequel la Commission européenne demande désormais des explications. Un nouveau sondage par United Surveys montre que si les principaux partis d’opposition s’unissent, ils pourraient constituer un gouvernement majoritaire après les élections du 15 octobre.

Récit changeant

Le revirement à l’égard de l’Ukraine pourrait contribuer à consolider une partie de la base électorale du PiS. Mais cela pourrait engendrer d’autres problèmes.

Cela compromet la principale victoire du gouvernement en matière de politique étrangère. Après des années de conflits acharnés avec l’Union européenne et d’autres alliés clés au sujet de l’État de droit, de la liberté des médias et du recul des normes démocratiques, le ferme soutien de la Pologne à l’Ukraine a changé le discours à Bruxelles et à Washington.

Des millions de Polonais ordinaires ont aidé les réfugiés ukrainiens qui fuyaient la frontière immédiatement après l’attaque russe. Le gouvernement polonais a envoyé des chars et des avions de combat en Ukraine à un moment où de nombreux autres pays hésitaient à envoyer de tels équipements à Kiev, craignant des représailles russes. Varsovie s’est également fait un plaisir de souligner les lacunes de pays européens comme l’Allemagne et la France.

Zelensky a même qualifié la Pologne de « sœur ».

Dans un discours prononcé l’année dernière en polonais à la nation polonaise, il dit: « Je me souviendrai de la façon dont vous nous avez accueillis, comment vous nous aidez. Les Polonais sont nos alliés, votre pays est notre sœur. Votre amitié pour toujours. Notre amitié pour toujours. Notre amour pour toujours. Ensemble, nous serons vainqueurs. »

Sondages d’opinion Cela montre qu’il existe toujours un fort soutien en faveur de l’aide à l’Ukraine, avec environ les trois quarts des Polonais souhaitant accepter des réfugiés.

Des millions de Polonais ordinaires ont aidé les réfugiés ukrainiens fuyant la frontière immédiatement après l’attaque russe | Omar Marques/Getty Images

« Le risque est que les électeurs du PiS soutiennent largement la politique pro-ukrainienne, et un changement de politique aussi rapide pourrait être difficile à expliquer », a déclaré Kucharczyk.

Le PiS a joué avec le scepticisme à l’égard de l’Ukraine dans le passé – soulevant la question des massacres de Polonais en temps de guerre par les guérilleros nationalistes ukrainiens – mais le message primordial était que la Pologne est l’amie la plus ferme de l’Ukraine.

Ce changement de discours est salué à Moscou.

À New York, Duda a comparé l’Ukraine à une personne désespérée qui se noie.

« Une personne qui se noie est extrêmement dangereuse, elle peut vous entraîner dans les profondeurs… il suffit de noyer le sauveteur », a déclaré Duda.

Cela a reçu l’approbation du Kremlin.

« Je n’ai jamais été aussi fortement d’accord avec Duda qu’après cette déclaration. Tout ce qu’il a dit est correct », dit La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

L’opposition polonaise passe également à l’attaque.

Radosław Sikorski, ancien ministre polonais des Affaires étrangères et aujourd’hui membre du Parlement européen pour la Coalition civique, a qualifié les commentaires de Morawiecki de « criminellement stupides ».

« Même si nous n’avons pas grand chose à donner, pourquoi dit-il cela en public ! Veut-il vraiment [Russian President Vladimir] Poutine pour calculer qu’un ou deux efforts supplémentaires et l’Ukraine tombera ? », a-t-il déclaré. tweeté.

Kiev tente désormais de minimiser toute rupture avec Varsovie.

Oleksandr Merezhko, président de la commission parlementaire ukrainienne chargée des relations étrangères, a déclaré qu’il estimait que les commentaires de Morawiecki sur les armes n’étaient pas liés à la lutte commerciale croissante.

« Comme tout homme politique, je sais que lors d’une campagne électorale, la rhétorique peut être très émouvante », a-t-il déclaré.

Bartosz Brzeziński et Veronika Melkozerova ont contribué au reportage.