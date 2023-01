Varsovie clarifie le calendrier de déploiement des patriotes allemands — RT World News

Les armes pourraient arriver en Pologne d’un jour à l’autre, a déclaré le vice-ministre de la Défense

Varsovie devrait bientôt recevoir de Berlin des systèmes de défense antiaérienne Patriot de fabrication américaine, a déclaré jeudi le vice-ministre de la Défense Wojciech Skurkiewicz. En novembre, l’Allemagne a proposé de stationner des Patriots sur le territoire national après qu’un missile ukrainien perdu ait tué deux civils polonais.

S’adressant à l’agence de presse IAR, Skurkiewicz a déclaré que les lanceurs de missiles pourraient atteindre le pays d’un jour à l’autre et qu’ils devaient être “branché dans” la structure de commandement polonaise.

Les Patriotes seront accompagnés de militaires allemands et seront stationnés dans la région de Lublin, qui borde l’Ukraine. Selon des sources de l’IAR, Berlin a déjà envoyé des groupes de travail en Pologne, qui effectuent les derniers préparatifs avant l’arrivée des forces principales après le week-end.

Fin novembre, Varsovie a demandé à Berlin d’envoyer des systèmes Patriot en Ukraine et de les déployer à sa frontière occidentale pour protéger le pays des frappes de missiles russes. La demande est intervenue après qu’un missile ukrainien est tombé sur le village de Przewodow, tuant deux civils. Initialement, la Pologne a blâmé la Russie pour l’incident, suscitant des craintes d’un conflit mondial entre l’OTAN et Moscou. Plus tard, cependant, Varsovie a déclaré qu’il avait probablement été tiré par les forces de Kiev.

L’Allemagne a rejeté la demande de la Pologne de stationner des Patriots dans l’ouest de l’Ukraine, affirmant que l’armement était destiné à la défense des alliés de l’OTAN. Au lieu de cela, Berlin a proposé de les stationner en Pologne.

Plus tôt cette semaine, le président polonais Andrzej Duda a annoncé le transfert de chars Leopard 2 de fabrication allemande à l’Ukraine. Les responsables polonais ont déclaré que cette décision sans précédent, qui doit encore être approuvée par Berlin, vise non seulement à soutenir les forces de Kiev dans le conflit avec la Russie, mais également à faire pression sur les alliés de Varsovie pour qu’ils emboîtent le pas.

L’Allemagne a jusqu’à présent hésité à le faire. Le chancelier Olaf Scholz a affirmé à plusieurs reprises qu’aucun autre pays de l’OTAN n’avait mis ce type d’armement à la disposition de l’Ukraine. Jeudi, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a réitéré que Berlin n’avait pas encore pris de décision sur les livraisons de Leopard 2 à l’Ukraine, ajoutant que la bonne approche serait de “n’exclure rien.”