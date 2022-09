Varsha Bumra soulève le trophée et remporte le prix en espèces Rs 7,5 lakh

La grande finale de l’émission de téléréalité basée sur la danse DID Super Moms a été diffusée sur Zee TV le dimanche 25 septembre et Varsha Bumra de l’Haryana est devenue la gagnante en battant Anila Ranjan, Alpana Pandey, Ridhi Tiwari, Sadhna Mishra et Sadika Khan pour soulever le trophée. Varsha a reçu le prix en espèces gagnant de Rs 5 lakh et a reçu Rs 2,5 lakh supplémentaires des sponsors de l’émission.

La troisième saison de DID Super Moms a été animée par Jay Bhanushali et jugée par le chorégraphe Remo D’Souza et les actrices Bhagyashree et Urmila Matondkar. Dans la grande finale, la danseuse et actrice Govinda était l’invitée principale avec l’actrice Pushpa Rashmika Mandanna qui devrait faire ses débuts à Bollywood dans Goodbye dans lequel elle partage l’espace d’écran avec Amitabh Bachchan.





Varsha, qui a été encadrée par la danseuse Vartika Jha dans le spectacle, est mère d’un fils de 5 ans et souhaite utiliser le prix en argent pour l’éducation de son enfant. Elle travaillait comme journalière sur un chantier de construction et a participé à plusieurs concours de danse locaux avant son mariage.

LIRE | Khatron Ke Khiladi 12 Grande Finale : Tushar Kalia bat Faisal Shaikh et Mohit Malik pour remporter le show de Rohit Shetty

Partageant le bonheur de sa victoire, la gagnante de la saison 3 de DID Super Moms a déclaré à indianexpress.com : “Quelqu’un qui n’avait même pas le poste pour parler au gardien de sécurité d’une émission comme celle-ci est aujourd’hui le gagnant. Ma seule motivation était de m’assurer une vie meilleure pour mon fils. Et je suis convaincu que nous aurons une bonne vie après cela. Je voudrais faire quelque chose dans le domaine de la danse ici.

Remerciant son mari pour son soutien et sa motivation constants, Varsha Bumra a déclaré au portail : “Même lorsque nous revenions après une dure journée de travail, il m’encourageait à pratiquer afin que je puisse me perfectionner. C’est grâce à ses encouragements et à son amour que Je suis là.”