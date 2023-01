Varisu Vs Thunivu Day 3 Box Office Collection : Thalapathy Vijay prend les devants face à Ajith Kumar sur le marché intérieur ; La libération de Varasadu s’avérera bénéfique

Varisu et Thunivu sont deux des plus grandes sorties sud de ces derniers temps. C’est Thalapathie Vijay vs Ajith Kumar et leurs fans célèbrent la sortie de leur star préférée. Les collections au box-office de Varisu et Thunivu ont fait parler de lui. Les fans se battent et débattent pour savoir lequel des films de Varisu et Thunivu est en tête selon les recettes du box-office. Selon un rapport de Sacnilk, Varisu est plus en tête des collections nationales que Thunivu. Rattrapons-nous sur Varisu Box Office et Thunivu Box Office ci-dessous:

Varisu Box Office Collection: règles Thalapathy Vijay

Entertainment News regorge de collections Varisu Box Office. Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna vedette du film dramatique familial Varisu est en tête en termes de recettes au box-office le jour 3. Varisu a réalisé une entreprise de Rs 9,9 crores net le jour 3 et 11,6 brut. Le premier jour, la star de Thalapathy Vijay a gagné 26,7 crores de roupies et le jour 2, elle a frappé 11,55 crores de roupies. Son total brut sur le marché intérieur selon Sacnilk est de Rs 56,5 crores.

Thunivu Box Office Collection : Ajith Kumar est un peu à la traîne

Ajith Kumar, qui est populaire parmi ses fans en tant que Thala Ajith aux côtés de H Vinoth, a amené Thunivu dans les cinémas. Le film d’action de braquage gagne les cœurs à travers le pays. La collection Thunivu Day 3 Box Office est un peu courte par rapport à Varisu. Le film a fait une entreprise de Rs 24,4 crore net le jour 1 suivi de Rs 11,8 crore le jour 2 et 8,3 crore net le jour 3. Les collections brutes du jour 3 de Thunivu sont de Rs 52,15 crores, selon Sacnilk.

Sorties de Varasadu en télougou

Le film vedette de Thalapathy Vijay VArisu a gagné un peu moins que Thunivu le jour 2. Cependant, l’entreprise pourrait reprendre et dépasser les 100 crores de roupies sur le marché intérieur avec la sortie de Varasadu. Les fans partagent des clips de salles de théâtre tout en regardant Varasadu en ligne, qui est devenu viral.