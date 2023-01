Varisu: Voici combien Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna et plus ont été facturés pour le film

Le film sud-indien le plus attendu de Thalapathy Vijay, Varisu, est sorti le 11 janvier. Réalisé par Vamshi Paidipally, le film présente également Rashmika Mandanna, Sarathkumar, Prabhu, Shaam, Srikanth, Sangeetha Krish, Samyuktha, Yogi Babu et Khushbu dans des rôles importants. Vamshi Paidipally, Hari et Ashishor Solomon ont écrit l’histoire. Apparemment, le budget total du film est de Rs 200 crore, tandis que l’acteur principal Vijay a facturé Rs 110 crore pour son rôle selon un rapport de FlickonClick. Vijay bénéficie d’un énorme nombre de fans sur les réseaux sociaux et les créateurs sont prêts à investir dans la méga star car il porte uniquement le film sur ses épaules.

Selon les rapports, Rashmika Mandanna a facturé Rs 4 crore pour le film, tandis que Sarathkumar a facturé une somme de Rs 2 crore. Prakash Raj a facturé Rs 1,5 crore pour sa performance dans Varisu et Yogi Babu aurait facturé Rs 35 lakhs. Vijay et Rashmika sont devenus les acteurs indiens les mieux payés de l’industrie de Kollywood.

Varisu est produit par Dil Raju et le film sortira en langues telugu et hindi. La version Telugu de Varisudu sortira le 14 janvier. Le film a déjà réalisé une pré-sortie de Rs 100 crore et a été témoin d’un affrontement majeur au box-office avec le thriller d’action d’Ajith Kumar, Thunivu. Les deux films connaîtront une tendance à la hausse en raison des célébrations de Pongal et en récolteront davantage pendant le week-end d’ouverture. 2022 a été une excellente année pour les films du sud de l’Inde comme RRR, Kantara, etc. Ces films ont créé un nouveau banc en battant tous les records du box-office.