Varisu, Sita Ramam, directeur artistique de Special 26 Sunil Babu décède; Dulquer Salmaan et Neeraj Pandey rendent hommage

Sunil Babu, qui a travaillé comme directeur artistique dans des films en langues indiennes, a rendu son dernier souffle à l’âge de 50 ans à Ernakulum, Kerala, le mercredi 4 janvier. Selon les informations, le concepteur de la production a subi une crise cardiaque dans un hôpital privé.

Sunil Babu était connu pour ses œuvres dans des films tels que Sita Ramam, MS Dhoni: The Untold Story, Bheeshma Parvam, Bangalore Days, Maharshi, Special 26, Paa et Ghajini, entre autres. Plusieurs célébrités se sont rendues sur leurs réseaux sociaux et ont écrit des hommages sincères à Sunil.

Dulquer Salmaan, qui a joué dans Sita Ramam, s’est rendu sur son Instagram et a écrit : “Le cœur fait mal. L’âme la plus gentille et la plus chaleureuse qui a fait son travail tranquillement avec tant de passion et n’a fait aucun bruit sur son immense talent. Merci Suniletta pour les souvenirs. Vous avez donné vie à nos films. Je ne peux pas accepter cela. Je prie pour votre famille et tous ceux qui vous aimaient beaucoup », ainsi que l’ajout de trois émoticônes de cœur brisé.





Neeraj Pandey, le réalisateur de Special 26 et MS Dhoni : The Untold Story, a tweeté : « RIP SUNIL BABU. Perte d’un technicien exceptionnel, concepteur de production, collègue, complice et ami. (SPECIAL 26, MS DHONI, UNTITLED PROD) Trop de souvenirs au fil des ans et pourtant les mots me manquent aujourd’hui. Ton sourire restera autour de nous pour toujours cher.”

La réalisatrice de Bangalore Days, Anjali Menon, lui a également rendu hommage et a écrit sur son compte Instagram : “Très choquée d’apprendre le décès de Sunil Babu. Nous avons travaillé ensemble lors des Bangalore Days et j’ai de merveilleux souvenirs qui me seront toujours chers. Repose en paix mon cher Sunil.”





Partageant une photo avec Sunil Babu, le directeur de Sita Ramam Hanu Raghavapudi a exprimé son chagrin et a écrit : “C’est vraiment déchirant et difficile à digérer ! Je ne peux pas croire qu’il n’est plus avec nous maintenant. Cela montre, encore une fois, à quel point la vie peut être injuste et imprévisible. Reposez en paix, monsieur #SunilBabu. Vous allez manquer au monde.

Sunil Babu a également travaillé dans le prochain film très attendu Varisu, avec Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna. Il sortira sur Pongal le 11 janvier, avec Thunivu, l’acteur de braquage d’Ajith Kumar.

