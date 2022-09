Thalapathy Vijay et Rashmika Mandanna seront vus ensemble dans le film tamoul Varisu. Plus tôt cette année, le film a été annoncé en grande pompe et le public est ravi de regarder le nouveau jodi de Vijay et Rashmika sur grand écran. Varisu est réalisé par Vamshi Paidipally, et récemment Rashmika est allé sur Instagram pour partager une photo des décors du film. Elle a partagé un selfie des décors, et les fans sont gaga sur la photo.

Varisu fait la une des journaux du divertissement depuis le jour où il a été annoncé. Et maintenant, la photo de Vijay et Rashmika est devenue virale depuis les plateaux de tournage ; les fans du premier sont gaga de son look. L’acteur a 48 ans, mais les fans ont l’impression qu’il a l’air très jeune. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

#VARISU Point de tir ?? #ThalapathyVijay & #RashmikaMandanna Thalapathy a l’air si beau et son âge est toujours en marche arrière ?? Sortie du Grand Pongal en 2023 ?#Thaman | #Vamshi pic.twitter.com/T3SVpxUfza Saloon Kada Shanmugam (@saloon_kada) 14 septembre 2022

Varisu devrait sortir sur Pongal l’année prochaine, car les fans en attendent beaucoup, car la dernière sortie de Thalapathy Vijay, Beast, n’a pas réussi à impressionner le public. Varisu sera doublé en telugu sous le nom de Vaarasudu et, semble-t-il, il sera également doublé et publié en hindi.

Parlant des prochains films de Rashmika, l’actrice a de nombreux films intéressants alignés comme Goodbye, Mission Majnu, Animal et Pushpa 2. Goodbye, qui marquera ses débuts à Bollywood, devrait sortir le 7 octobre 2022. Le film met également en vedette Amitabh Bachchan et Neena Gupta dans les rôles principaux, et la bande-annonce du film a été lancée il y a quelques jours.

Alors que Rashmika a plusieurs films dans sa cagnotte, l’un des films les plus attendus de l’actrice est Pushpa 2 qui met également en vedette Allu Arjun dans le rôle principal. Lors du lancement de la bande-annonce de Goodbye, Rashmika a révélé qu’ils commenceraient bientôt à tourner pour Pushpa 2.