Varisu DERNIÈRE MISE À JOUR: Vijay starrer aura un lien fort avec son prochain Thalapathy 67 mettant en vedette Sanjay Dutt – voici comment

La dernière version de Thalapathie Vijay, La bêtepeut avoir été sévèrement critiqué et sous-performé au box-officemais il est indéniable que jusque-là, la superstar a réalisé un parcours fantastique, avec pas moins de six gros succès consécutifs. Vijay on verra ensuite dans Varisu alias Thalapathie 66avec Rashmika Mandana et dirigé par Vamshi Payipally. En fait, croyez-le ou non, la déception politique et commerciale de Film bête n’a fait qu’ajouter à l’excitation de acteur Vijayle prochain film. Et maintenant, nous avons un Mise à jour Varisu cela va augmenter cet enthousiasme pour Fans de Thalapathy Vijay par plusieurs encoches.

Vijay film Varisu nouvelle affiche du film Diwali

Les droits théâtraux de Varisu au Tamil Nadu ont été achetés par Lalit Kumar, avec une annonce pour la même chose récemment faite par Dil Raju, le producteur du film, à travers une affiche spéciale Diwali de nouvelles de divertissement. Découvrez-le ci-dessus… Pour les non-initiés, Lalit Kumar et Thalapathy Vijay ont déjà travaillé ensemble sur le blockbuster Master. Et tandis que le réalisateur Vamshi Paidipally est la deuxième fois que le duo collabore, cela ne s’arrête pas là car une troisième collaboration passionnante est sur les cartes.

Le film Vijay Varisu aura un lien fort avec Thalapathy 67

Incidemment, Lalit Kumar produit également le prochain acteur de Vijay après Varisu, provisoirement intitulé Thalapathy 67, qui met en vedette Sanjay Dutt. En d’autres termes, il collaborera avec la superstar pour trois films d’affilée, fixant le Industrie cinématographique tamoule et les fans de ce dernier dans une frénésie, étant donné que chaque petit développement à son sujet est connu pour créer des ondulations dans le domaine de Cinéma tamoul. La connexion ne s’arrête pas là, car il y a un mot selon lequel Varisu pourrait être lié à l’intrigue de Thalapathy 67 car un univers étendu pour Vijay a longtemps été spéculé.

Distribution et date de sortie de Varisu

Rashmika Mandanna la fera Film tamoul débuts en face Thalapathie dans Varisu, qui met en vedette Prakash Raj et Prabhudeva dans des rôles de soutien clés. Le film sortira sur grand écran le 12 janvier 2023 en tant que grand Pongal Libération.