Varisu DERNIÈRE MISE À JOUR: Thalapathy Vijay, le point culminant de la star de Rashmika Mandanna RÉVÉLÉ par le producteur Dil Raju

À toutes fins utiles, Varisu alias Thalapathy 66 est facilement l’un des films les plus attendus de l’année prochaine, et le fait que le film tamoul arrive dès le 12 janvier 2023 en tant que grande sortie de Sankranti le rend d’autant plus attendu. Bien sûr, le fait qu’il met en vedette Thalapathy Vijay, qui, jusqu’à ce que Beast détaille sa course de rêve, avait livré six succès d’affilée au box-office, est le principal facteur d’excitation. Une autre raison est qu’il marque également les débuts au cinéma tamoul de Rashmika Mandanna, qui jusqu’à présent a laissé une énorme impression à la fois sur Kannada et sur l’industrie cinématographique télougou. Et maintenant, le réalisateur Vamshi Paidipally a révélé des choses intéressantes sur l’intrigue de Varisu et la présentation de l’acteur Vijay dans le film qui ne manqueront pas d’augmenter encore l’euphorie parmi des dizaines de fans de Thalapathy Vijay.

Le réalisateur Vamshi Paidipally laisse entendre un indice majeur sur le complot de Varisu

En parlant au cinéma Vikatan, le réalisateur Vamshi Paidipally a révélé que bien que Varisu soit un artiste familial hors du commun, c’est aussi bien plus parce que lorsqu’il fait un film pour une star aussi énorme que l’acteur de Vijay, il ne peut pas le limiter à simplement un genre, soulignant à quel point il est toujours plus difficile en Inde pour les cinéastes de monter de tels véhicules vedettes et nous ne pourrions être plus d’accord avec lui. Il a ajouté que ce sera un amalgame de genres pour que tout le monde, des petits enfants de 6 ans aux grands-parents, adore ça. Laissant un autre indice, les cinéastes ont en outre déclaré que le Rashmika Mandanna allait avoir un rôle charnu car il ne voudrait pas lancer une héroïne juste pour le plaisir.

Distribution et date de sortie de Varisu

Rashmika Mandanna fera ses débuts au cinéma tamoul face à Thalapathy dans Varisu, avec Prakash Raj et Prabhudeva dans des rôles de soutien clés. Le film Thalapathy Vijay sortira sur grand écran le 12 janvier 2023 en tant que grande sortie de Pongal.