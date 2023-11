Variety et Spotify organisent le dîner des visionnaires du marketing du divertissement 2023

Johanna Faries, Josh Goldstine, Marc Weinstock et Shannon Willett seront honorés

Variété et Spotify organiseront le dîner des visionnaires du marketing du divertissement 2023 le jeudi 26 octobre. Le dîner sur invitation uniquement, organisé à Los Angeles, réunira les meilleurs spécialistes du marketing du divertissement des secteurs du cinéma, de la télévision, de la musique et de la technologie.

L’événement honorera quatre dirigeants visionnaires avec le Variety Entertainment Marketing Visionaries Award présenté par Spotify : Johanna Faries, vice-présidente directrice et directrice générale de « Call of Duty » chez Activision Blizzard ; Josh Goldstine, président du marketing mondial chez Warner Bros. Pictures Group ; Marc Weinstock, président du marketing et de la distribution mondiale chez Paramount Pictures ; et Shannon Willett, directrice du marketing chez Peacock.

Les présentateurs des prix de l’événement incluent Kelly Campbell, présidente de Peacock et Direct-to-Consumer chez NBCUniversal ; Michael De Luca, coprésident et PDG de Warner Bros. Motion Pictures Group ; Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures et Nickelodeon, et directeur du contenu des films, des enfants et de la famille chez Paramount+ ; et Michelle Bresaw, vice-présidente de la gestion des produits et du marketing chez Activision.

Dans un paysage en évolution, ces dirigeants pionniers ont aidé leurs entreprises à s’adapter à un univers de divertissement en évolution tout en capturant un public saturé d’options de contenu.

Avant le dîner, le mercredi 25 octobre, Variété publiera son rapport annuel sur l’impact du marketing numérique, mettant en lumière des experts en marketing des mondes du cinéma, de la télévision, du streaming et de la musique à l’origine des promotions de contenu les plus innovantes de l’année écoulée. Ces dirigeants des plus grandes sociétés de médias au monde ont créé certaines des campagnes de divertissement les plus efficaces grâce à un travail révolutionnaire qui a propulsé le contenu vers de nouveaux niveaux de notoriété et de succès.

Tom Henry, directeur des partenariats clients et du divertissement aux États-Unis chez Spotify et Sabrina Sarnoff, directrice des partenariats clients et du divertissement aux États-Unis chez Spotify lanceront le dîner avec un discours d’ouverture.

« Spotify est ravi de co-organiser le dîner des visionnaires et de célébrer les esprits brillants qui façonnent aujourd’hui le marketing du divertissement. En tant que foyer du fandom et de la culture pop, nous sommes honorés de participer à une soirée spéciale mettant en lumière l’innovation dans l’industrie des médias », a déclaré Mags Zielinska-Banks, responsable du développement des catégories – divertissement, Spotify.