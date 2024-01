Variation spatio-temporelle des nuisances sonores dans le sud de Paris pendant et hors confinement lié au COVID-19

Le but de la collecte de données pour l’étude était de comparer les niveaux de bruit en dehors des confinements (avant et après le confinement) avec les niveaux de bruit pendant les confinements.

L’étude a considéré que des mesures assistées par mobile ont été réalisées pendant les 2e et 3e confinements et en dehors des confinements.

Les mesures mobiles surveillées ont été effectuées à des endroits se rapprochant d’une grille espacée de 100 m à travers le 13ème arrondissement avec un total de 272 points de mesure. La grille comprenait des routes importantes, des intersections et des chantiers de construction et les points ont été sélectionnés pour représenter une bonne couverture de la zone d’étude et des différentes caractéristiques de l’environnement urbain. La figure 2 montre l’emplacement des points.

Figure 2 Localisation des points de mesure et des routes où la circulation des véhicules a été enregistrée et croisée (source : www.data.gouv.fr).

Au total, 70 séances de mesures ont été réalisées dont 34 séances pendant le confinement et 36 séances hors confinement. Chaque séance était mesurée à 20 points. Les séances ont été réalisées pendant le confinement entre le 3 novembre 2020 et le 26 novembre 2020 (2ème confinement) et entre le 3 mars 2021 et le 3 mai 2021 (3ème confinement). Des séances hors confinement ont été réalisées entre juillet 2020 et février 2022. Les mesures ont été réalisées à la fois pendant la pointe du matin (7h30-9h30) et la pointe du soir (17h-19h30).

À chaque point, les données suivantes ont été collectées : une mesure du bruit sur 5 minutes, le nombre de véhicules passant sur la route, la vitesse du vent ainsi que l’orientation et la taille des artères par rapport au vent dominant.

Le niveau de bruit a été enregistré toutes les 5 s pendant la mesure de 5 minutes à l’aide d’un sonomètre EXTECH 407764, soit un total de 60 niveaux de bruit enregistrés en chaque point. Les mesures ont été comparées à la station Bruitparif pour l’étalonnage. Au total, 84 000 niveaux de bruit ont été enregistrés au cours de 70 sessions de mesures en 20 points dans chaque session.

Le niveau de bruit médian à partir des niveaux enregistrés en chaque point a été sélectionné pour l’analyse. Il s’agissait de minimiser l’influence des niveaux de bruit de pointe tels que les klaxons des voitures. Les niveaux de bruit ont été exclus lorsqu’ils étaient affectés par des bruits parasites ou lorsque les effets météorologiques tels que le vent influençaient les données. Le bruit provenant des installations mécaniques n’a pas été inclus dans les mesures.

Le nombre de véhicules a été compté en constatant lors de la campagne les arrêts de 5 minutes. Le trafic étant relativement homogène aux heures de pointe, les valeurs sont ensuite multipliées par 12 pour obtenir une estimation du trafic routier/heure.

Les données sont présentées sous deux formes : les points du 75e centile et la carte interpolée. Ils transmettent essentiellement les mêmes informations de différentes manières. La première méthode localise les sites présentant des valeurs élevées, tandis que la seconde donne une idée des différents niveaux sonores mesurés aux 272 points et interpolés pour couvrir l’ensemble de la zone d’étude.

L’analyse a utilisé les niveaux de bruit égaux ou supérieurs au 75e percentile des mesures pendant et hors des 2e et 3e confinements. Alors que le 75e percentile représente les sections les plus bruyantes ; il a été choisi en raison de sa capacité à créer des cartes de bruit lisibles, car tracer tous les points aurait rendu la carte illisible. Le 75 percentile est également proche de la valeur limite à ne pas dépasser en journée (70 dB(A)).

Des cartes de bruit ont été produites pour présenter la distribution spatiale des niveaux de bruit mesurés à l’aide de l’outil d’interpolation pondérée en distance inverse (IDW) dans la barre d’outils ArcGIS Geostatistical Analyst. L’interpolation IDW est une technique largement utilisée pour cartographier les variables environnementales. Il s’agit d’une méthode d’interpolation exacte et convexe qui s’adapte uniquement au modèle continu de variation spatiale.34,35,36. Notre approche s’inspire des travaux basés sur l’interpolation à partir de données de stations fixes36,37. ces méthodes d’interpolation n’ont pas été testées à des échelles fines et des études supplémentaires sont nécessaires pour valider les conclusions de ces travaux.

Le principe de base de l’interpolation IDW est d’utiliser un ensemble de combinaisons linéaires pondérées de points d’échantillonnage. Elle s’appuie à la fois sur des méthodes statistiques et mathématiques pour créer des surfaces et des prédictions basées sur une pondération en fonction de la distance par rapport aux données de base.38. Les facteurs de pondération diminuent à mesure que la distance jusqu’au nœud du réseau augmente37,39.

Dans cette étude, 272 points d’observation espacés de 100 m sont utilisés pour réaliser des cartes montrant la répartition du bruit pendant et hors confinement. Les résultats sont croisés avec le nombre de véhicules.

Variabilité spatio-temporelle des niveaux de bruit quotidiens en période matinale : analyse des 272 données de lieux de mesure

Les 75ème percentiles pendant et hors confinement sont de l’ordre respectivement de 69 dB(A) et 72 dB(A) (Fig. 3). Le niveau de bruit est plus élevé de 4 à 6 dB (A) en tout point en dehors du confinement, mais la différence entre le 75e percentile est de 3 dB (A).

figure 3 Fréquence des niveaux de bruit dans le 13e arrondissement dépassant le 75e centile le matin pendant (UN) confinement et (B) périodes hors confinement entre 2020 et 2022 (pas de temps 5 s, mesures par capteurs EXTECH, nombre de campagnes d’enquêtes : 34 pendant le confinement, 36 hors confinement).

Les valeurs dépassant le centile de 69 dB(A) pendant le confinement sont réparties uniformément dans la partie sud du 13e arrondissement, enregistrées dans les zones à forte circulation. Les valeurs supérieures à 69 dB(A) ont été enregistrées principalement dans deux zones : la première se situe entre la rue Quai Panhard et Levassor et le boulevard du Général d’Armée Jean Simon.

La seconde comprend le Boulevard Périphérique et Masséna et les avenues de la Porte de Choisy et de la Porte d’Ivry avec des niveaux variant de 70 à 80 dB(A) (Fig. 4A). Cette configuration est complètement différente en dehors du confinement, où les valeurs deviennent plus élevées. Ils dépassent 75 dB(A) dans la plupart des passages à niveau, à l’exception de quelques observations allant de 72 à 74 dB(A) au niveau du boulevard Arago, de la rue Patay, de la rue Danois et de la rue Regnault (Fig. 4B). Cependant, celles allant de 83 à 90 dB(A) sont plus concentrées sur le Boulevard Périphérique, le Boulevard de l’Hôpital et le Boulevard Masséna (Fig. 4B).

Figure 4 Répartition du bruit le matin dans le 13e arrondissement en 2020 et 2021, (UN) pendant les confinements, (B) hors confinements (moyenne des médianes) ; mesures réalisées entre septembre 2020 et février 2022, pas de temps 5 s, capteur EXTECH, seules les valeurs dépassant le 75ème percentile sont présentées ici).

Cette répartition inégale des niveaux de bruit dans le 13e arrondissement de Paris s’explique principalement par la variabilité du trafic routier pendant et hors confinement. La réduction des niveaux de bruit a été plus importante dans les zones actives que dans les zones à circulation dominante, proportionnellement à la diminution du nombre de véhicules.

Le 75e percentile a été calculé pour localiser le nombre relativement élevé de véhicules. Il correspond à 60 voitures/5 min en période de confinement alors qu’il s’élève à 69 voitures/5 min en dehors du confinement (Fig. 5).

Figure 5 Nombre de voitures comptées à chacun des 272 lieux de mesure décrits dans le 13ème arrondissement et au 75ème percentile le matin pour les périodes (UN) pendant le confinement et (B) hors confinement entre septembre 2020 et février 2022 (comptage du trafic personnel ; nombre de campagnes 34 pendant le confinement, 36 hors confinement).

Les résultats indiquent également une variabilité spatiale notable, même pendant le confinement dû au COVID-19, où certains jours 200 voitures/5 min ont été enregistrées aux heures de pointe de trafic routier, comme à Tolbiac, Avenue d’Italie, Boulevard Masséna, Quai Panhard et Levassor et l’avenue de France considérées comme zones actives. Mais 320 voitures/5 min sont dénombrées sur le Boulevard Périphérique, considéré comme un espace à circulation dominante (Fig. 6). La fluidité du trafic routier pendant le confinement pourrait s’expliquer par l’adoption du travail à distance par le gouvernement comme solution pour limiter la propagation du virus. Selon une enquête réalisée par l’Institut Paris Région, la proportion de télétravailleurs parmi les travailleurs actifs a doublé pendant la période de confinement pour atteindre 39 %, contre 18 % avant le confinement.40. Cette nouvelle organisation du travail a modifié la manière de travailler et a eu un impact positif sur l’environnement en général et sur la qualité de l’air et le bruit en particulier.40.

Figure 6 Répartition du nombre de véhicules par 5 min le matin dans le 13ème arrondissement en 2020 et 2022 pendant le confinement (UN), hors confinement (B) (moyenne de 5 min par point, validée deux ou trois fois, campagnes réalisées entre septembre 2020 et février 2022 ; seules les valeurs dépassant le 75ème percentile sont présentées ici).

Hors confinement, la situation évolue et le nombre de voitures augmente, dépassant nettement les 350 voitures/5 min à Tolbiac, quai Panhard et Levassor, Avenue d’Italie, Boulevard Saint-Marcel. En revanche, les chiffres records atteignent plus de 420 voitures/5 min au Boulevard Périphérique (Fig. 6B). Hors confinement, des valeurs plus faibles ont été observées, parfois sur les grands axes comme le quai d’Austerlitz, le boulevard Saint-Marcel et le boulevard Masséna.

Variabilité spatio-temporelle du niveau sonore quotidien aux heures de pointe du soir

Le 75ème percentile correspond à 68 dB(A) pour la période de confinement alors qu’il s’élève à 73 dB(A) en dehors du confinement (Fig. 7).

Figure 7 Répartition fréquentielle des niveaux de bruit dans le 13ème arrondissement le soir pour les périodes (UN) pendant le confinement et (B) hors confinement entre 2020 et 2022 (pas de temps 5 s, mesures par capteurs EXTECH, nombre de campagnes 34 pendant le confinement, 36 hors confinement).

Les résultats des campagnes d’enquêtes semi-itinérantes confirment la corrélation entre densité du trafic routier et bruit (Figs. 7, 8, 9, 10). La répartition des nuisances sonores pendant le confinement fait apparaître deux clusters, l’un à l’est au niveau du quai Panhard et Levassor et l’autre au sud le long du boulevard périphérique et de l’avenue de la Porte d’Ivry, ainsi qu’au niveau du boulevard Masséna. Ces clusters enregistrent des valeurs allant jusqu’à 80 dB (A) (Fig. 8A). C’est à peu près la même chose…