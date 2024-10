Variantes XEC et KP.3.1.1, symptômes, cas, données

KP.3.1.1 est toujours la variante dominante du COVID-19 aux États-Unis puisqu’elle représente près de 60 % des cas positifs, mais la variante XEC n’est pas loin derrière, récente Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) les données montrent.

« Le CDC surveille la variante XEC », a déclaré à USA TODAY Rosa Norman, porte-parole du CDC. « XEC est le nom proposé pour un recombinant, ou hybride, des lignées Omicron étroitement apparentées KS.1.1 et KP.3.3. »

La variante, apparue pour la première fois à Berlin fin juin, a enregistré des centaines de cas en Allemagne, en France, au Danemark et aux Pays-Bas, selon un rapport du spécialiste australien de l’intégration de données Mike Honey.

Le CDC Suivi des données de prévision immédiatequi affiche les estimations et projections du COVID-19 pour des périodes de deux semaines, indique que la variante KP.3.1.1 représentait 57,2 % des infections positives, suivie par XEC à 10,7 % au cours de la période de deux semaines commençant le 29 septembre et se terminant le 12 octobre.

KP.3.1.1 est devenu pour la première fois la variante principale entre le 21 juillet et le 3 août.

Les dernières données montrent une augmentation du pourcentage de chaque variante dans le total des cas entre le 15 et le 28 septembre, le KP.3.1.1 ayant augmenté de 4,6 % et le XEC de 5,4 %. Auparavant, la variante KP.3.1.1 représentait 52,6 % des cas et XEC 5,3 % du 15 au 28 septembre.

Voici ce que vous devez savoir sur la variante XEC et les dernières données du CDC.

Quelles sont les variantes les plus dominantes qui circulent aux États-Unis ?

Le système de suivi des données Nowcast du CDC montre que les souches suivantes figurent dans le top 10 des proportions de variantes les plus dominantes :

Vous ne voyez pas le tableau ? Cliquez ici pour le visualiser.

Carte des niveaux actuels d’activité virale des eaux usées dans le contexte de la COVID-19

Note: Typiquement, les données sur les eaux usées sont mises à jour chaque semaine et les données publiées montrent les résultats de la semaine précédente. Cependant, la publication en ligne des résultats peut prendre jusqu’à cinq jours à une semaine. Ainsi, les données du 5 octobre sont considérées comme les données les plus récentes.

Voici une carte des États et territoires qui ont signalé des niveaux d’activité virale dans les eaux usées. Les données ont été publiées le 10 octobre.

Vous ne voyez pas la carte ? Cliquez ici pour le visualiser.

Voici une répartition des données présentées sur la carte des États et territoires qui ont signalé des niveaux d’activité virale dans les eaux usées :

Très élevé : Deux états

Deux états Haut: 14 états

14 états Modéré: 11 états

11 états Faible: 15 états

15 états Minimal: sept États ; un territoire

sept États ; un territoire Aucune donnée: un état ; un territoire

Changements dans la positivité du test COVID-19 en une semaine

Les données collectées par le CDC montrent une baisse du taux de positivité dans tous les domaines, tandis que les quatre États de la région 10 ont enregistré la plus forte diminution (-2,7 %) des cas positifs de COVID-19 du 29 septembre 2024 au 5 octobre 2024. .

Les données ont été publiées le 11 octobre.

Note: Le CDC organise le taux de positivité en fonction des régions, comme défini par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Voici la liste des changements de positivité au COVID-19 dans les États et leurs régions au cours de la semaine dernière :

Région 1 (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont) : -2%

(Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island et Vermont) : Région 2 (New Jersey, New York, Porto Rico et îles Vierges) : -1,9%

(New Jersey, New York, Porto Rico et îles Vierges) : Région 3 (Delaware, District de Columbia, Maryland, Pennsylvanie, Virginie et Virginie occidentale) : -1,3%

(Delaware, District de Columbia, Maryland, Pennsylvanie, Virginie et Virginie occidentale) : Région 4 (Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Mississippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Tennessee) : -0,6%

(Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Mississippi, Caroline du Nord, Caroline du Sud et Tennessee) : Région 5 (Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio et Wisconsin) : -2%

(Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio et Wisconsin) : Région 6 (Arkansas, Louisiane, Nouveau-Mexique, Oklahoma et Texas) : -0,8%

(Arkansas, Louisiane, Nouveau-Mexique, Oklahoma et Texas) : Région 7 (Iowa, Kansas, Missouri et Nebraska) : -1,7%

(Iowa, Kansas, Missouri et Nebraska) : Région 8 (Colorado, Montana, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Utah et Wyoming) : -1,2%

(Colorado, Montana, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Utah et Wyoming) : Région 9 (Arizona, Californie, Hawaï, Nevada, Samoa américaines, Commonwealth des îles Mariannes du Nord, États fédérés de Micronésie, Guam, Îles Marshall et République des Palaos) : -1,3%

(Arizona, Californie, Hawaï, Nevada, Samoa américaines, Commonwealth des îles Mariannes du Nord, États fédérés de Micronésie, Guam, Îles Marshall et République des Palaos) : Région 10 (Alaska, Idaho, Oregon et Washington) : -2,7%

Les données du CDC montrent le taux de positivité des tests COVID-19 a été enregistré à 7.7% depuis Du 29 septembre au 5 octobre, une variation absolue de -1,8 % par rapport à la semaine précédente.

Symptômes du covid-19

Les variantes qui dominent actuellement aux États-Unis ne présentent pas de symptômes spécifiques, selon le CDC.

« Le CDC n’a pas connaissance de symptômes nouveaux ou inhabituels associés au XEC ou à toute autre lignée co-circulante du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19 », a déclaré Norman.

L’agence gouvernementale présente les principaux symptômes du COVID-19 sur son site Internet. Ces symptômes peuvent apparaître entre deux et 14 jours après l’exposition au virus et peuvent varier de légers à graves.

Voici quelques-uns des symptômes du COVID-19 :

Fièvre ou frissons

Toux

Essoufflement ou difficulté à respirer

Fatigue

Douleurs musculaires ou corporelles

Mal de tête

Perte de goût ou d’odorat

Mal de gorge

Congestion ou nez qui coule

Nausées ou vomissements

Diarrhée

Le CDC a déclaré que vous devriez consulter un médecin si vous présentez les symptômes suivants :

Difficulté à respirer

Douleur ou pression persistante dans la poitrine

Nouvelle confusion

Incapacité de se réveiller ou de rester éveillé

Peau, lèvres ou lits d’ongles pâles, gris ou bleus

Contributeur : Anthony Robledo, USA TODAY.