Des cas de variantes sud-africaines et de Kent Covid ont été observés chez des patients déjà vaccinés, a averti un expert du NHS.

Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef pour Test and Trace, a confirmé que des personnes avaient attrapé les bogues mutés malgré leur piqûre – mais a déclaré que les vaccins seraient toujours efficaces.

Elle a déclaré à Andrew Marr de la BBC: «Nous avons vu des personnes qui ont reçu leur première dose du vaccin qui ont eu la variante sud-africaine et la variante qui est apparue dans le Kent.

« C’est normal, nous savons que ces vaccins ne vous protègent pas à 100% contre l’infection et c’est pourquoi nous demandons aux gens de faire attention. »

Tu peux voir ça [the vaccines are] pas aussi bien contre la variante sud-africaine que contre la nôtre [variant] B117 pour prévenir l’infection et la transmission.

« [But] Lorsque votre système immunitaire est exposé à une variante du même virus, il réagit plus rapidement et de manière plus adéquate pour vous protéger contre les maladies graves. «

Obtenir des doses complètes d’un vaccin Covid ne signifie pas que vous n’attraperez pas du tout le virus, bien que cela réduise considérablement vos chances, mais cela signifie que vous êtes peu susceptible de souffrir d’une maladie grave ou de mourir.

Certaines des nouvelles variantes de Covid sont capables d’échapper à l’immunité contre les coups.

Il s’agit notamment de la mutation sud-africaine et de la variante indienne nouvellement trouvée, dont il y a maintenant 77 cas au Royaume-Uni.

Cela survient alors que les cas de la variante sud-africaine ont doublé en un mois – faisant craindre que cela ne retarde la feuille de route de la Grande-Bretagne.

Il y a maintenant 600 infections connues, contre 300 le mois dernier, selon les données de Public Health England.

Les tests de surtension ont été intensifiés dans toute l’Angleterre avec plus de cas de la variante sud-africaine émergente.

Londres a connu une augmentation des cas, avec des tests déployés à Southwark ainsi qu’à Wandsworth et Lambeth.

La variante Indiant a été qualifiée de «sous enquête» avec six autres au Royaume-Uni.

Il existe également quatre «variantes préoccupantes» qui sont les plus alarmantes, notamment en Afrique du Sud et au Brésil.

Aucun détail n’a été donné sur la manière dont la variante indienne, officiellement nommée B.1.617, est entrée au Royaume-Uni.

Le Dr Susan Hopkins a déclaré que des cas de variantes sud-africaines et du Kent ont été observés chez des patients piégés Crédit: AFP

Le Dr Hopkins a ajouté qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour classer officiellement la nouvelle souche indienne comme une «variante préoccupante», mais des enquêtes sont en cours.

Elle a déclaré: «Nous avons vu quelques cas (de la variante indienne) qui ne sont pas survenus lors de voyages, mais nous essayons toujours de subir des enquêtes pour examiner en détail d’où ils pourraient l’avoir acquis.

«Pour remonter le classement, nous devons savoir qu’il s’agit d’une transmissibilité accrue, d’une gravité accrue ou d’une élimination des vaccins, et nous ne l’avons tout simplement pas encore.

Un expert a averti que l’éventuelle résistance aux vaccins pourrait «soupçonner le plan d’évacuation du Royaume-Uni» hors du verrouillage.

Le professeur Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College de Londres, a déclaré qu’il « soupçonnait » que la mutation Indian Covid serait transformée en « variante préoccupante » car elle pourrait être évasive pour l’un des vaccins actuellement proposés.

Mais le professeur Adam Finn, membre du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré qu’il s’attendait à une « érosion progressive » de la protection vaccinale à mesure que le virus évoluait, mais pas suffisamment pour « saboter » la feuille de route.

Il a déclaré: «Je pense également que nous savons, d’après d’autres virus et de l’expérience antérieure, que l’immunité que les vaccins confèrent ne disparaîtra pas simplement.

« Ce sera une érosion progressive. Ce ne sera pas de retour à la case départ. Je serais vraiment surpris si cela se produisait. Donc, je pense que, peut-être, cette interprétation est un peu pessimiste. »