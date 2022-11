Variantes Omicron BQ dominantes, XBB circulant à bas niveau

Les sous-variantes du coronavirus omicron BQ sont devenues dominantes aux États-Unis alors que les gens se rassemblent et voyagent pour les vacances de Thanksgiving, exposant les personnes dont le système immunitaire est affaibli à un risque accru.

BQ.1 et BQ.1.1 sont à l’origine de 57% des nouvelles infections aux États-Unis, selon les données publiées vendredi par les Centers for Disease Control and Prevention. La sous-variante omicron BA.5, autrefois dominante, ne représente désormais qu’un cinquième des nouveaux cas de Covid.

Selon les National Institutes of Health, les sous-variantes BQ sont plus évasives sur le plan immunitaire et probablement résistantes aux principaux anticorps, tels que Evusheld et bebtelovimab, utilisés par les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Cela comprend les patients ayant subi une greffe d’organe et une chimiothérapie anticancéreuse.

Il n’existe actuellement aucun substitut à ces médicaments. Le président Joe Biden, dans un discours d’octobre, a déclaré aux personnes dont le système immunitaire était affaibli qu’elles devraient consulter leur médecin et prendre des précautions supplémentaires cet hiver.

“De nouvelles variantes peuvent rendre certaines protections existantes inefficaces pour les personnes immunodéprimées. Malheureusement, cela signifie que vous pourriez courir un risque particulier cet hiver”, a déclaré Biden.

La sous-variante XBB circule également à un faible niveau en ce moment, causant environ 3 % des nouvelles infections. Le Dr Anthony Fauci, lors d’un briefing à la Maison Blanche plus tôt cette semaine, a déclaré que XBB est encore plus évasif que les sous-variantes BQ.

Fauci a déclaré que les nouveaux boosters, qui ont été conçus contre omicron BA.5, ne sont probablement pas aussi efficaces contre les infections et les maladies bénignes de XBB. Mais les injections devraient protéger contre les maladies graves, a-t-il déclaré. Singapour a vu un pic de cas de XBB, mais il n’y a pas eu de forte augmentation des hospitalisations, a-t-il ajouté.

Moderna et Pfizer ont déclaré la semaine dernière que leurs boosters induisaient une réponse immunitaire contre BQ.1.1, qui est un descendant de la sous-variante BA.5.

Fauci, lors de la conférence de presse de cette semaine, a déclaré que les responsables de la santé publique pensaient qu’il y avait suffisamment d’immunité contre la vaccination, le renforcement et l’infection pour empêcher une répétition de la poussée sans précédent de Covid qui s’est produite l’hiver dernier lors de l’arrivée d’omicron.