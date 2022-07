Variantes d’Omicron : le CDC découvre que la quatrième dose augmente la protection

Une étude portant sur l’efficacité des quatrièmes doses de vaccins COVID-19, dirigée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, a révélé qu’une deuxième injection de rappel d’un vaccin à ARNm a une efficacité significative contre les maladies graves avec certaines variantes d’Omicron .

L’étude a examiné plus de 200 000 visites aux urgences et 58 000 hospitalisations avec COVID-19 pour évaluer l’efficacité contre les variantes Omicron BA.1 et BA.2/BA.2.12.1. Les nouvelles souches de BA.4 et BA.5, qui seraient à l’origine de la vague actuelle de cas de COVID-19 au Canada et dans d’autres régions, ne faisaient pas partie de l’étude.

Après la première injection de rappel, l’efficacité du vaccin contre les maladies graves avec les variantes d’Omicron BA.1 et BA.2/BA.2.12.1 s’est avérée n’être que de 68 % au cours des six premiers mois, diminuant à 52 % après ce point, D’après le CDC.

Mais après une deuxième injection de rappel, le CDC a constaté que l’efficacité contre les maladies graves avec ces variantes était passée à 80 % au cours des six premiers mois. Les données après les six premiers mois d’une quatrième dose ne sont pas encore disponibles.

Les quatrièmes doses ont également été associées à une réduction des hospitalisations et des visites aux urgences liées à BA.1 et BA.2/BA.2.12.1.

Il s’agit de l’une des premières enquêtes sur l’impact des deuxièmes injections de rappel lors de la lutte contre les variantes d’Omicron, selon le CDC.

Shaun Grannis, vice-président pour les données et l’analyse au Regenstrief Institute et professeur de médecine familiale à l’Indiana University School of Medicine, ainsi que co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse que ces résultats pourraient aider certaines personnes à répondre à la question. question de savoir s’ils devraient recevoir une deuxième injection de rappel.

“Les données montrent clairement qu’un deuxième rappel augmente considérablement l’efficacité du vaccin contre ces variantes – qui, bien qu’elles ne soient plus dominantes dans de nombreuses régions, sont toujours présentes”, a-t-il déclaré. Fin avril, la sous-lignée BA.2 représentait la majorité des cas aux États-Unis

“Alors que nous approchons de l’automne, lorsque les virus se propagent généralement, nous voulons encourager les personnes éligibles à un deuxième rappel à être proactives et à envisager sérieusement d’en obtenir un car cela offrira une meilleure protection”, a-t-il ajouté. “Cela réduira le besoin de visites aux urgences et d’hospitalisations liées au COVID-19.”

Aux États-Unis, cette éligibilité concerne les personnes de plus de 50 ans, ainsi que les personnes plus jeunes qui sont modérément à sévèrement immunodéprimées, selon les recommandations actuelles du CDC. Cette nouvelle étude ne comprenait que ceux qui appartenaient à ce groupe.

Mais au Canada, alors que la plupart des provinces ou territoires offrent des deuxièmes injections de rappel aux populations vulnérables telles que les personnes immunodéprimées ou les personnes âgées, certaines régions ont élargi cette admissibilité pour inclure davantage de membres de la population générale.

Le Nunavut, le Yukon, le Québec et l’Ontario ont élargi l’admissibilité aux personnes de 18 ans et plus, tandis que l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique permettent aux personnes de 12 ans et plus de recevoir une deuxième injection de rappel, bien que l’admissibilité diffère entre ces provinces en fonction du temps écoulé depuis un le troisième tir de la personne a été.

Le rapport du CDC a été publié vendredi dans son rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité.

Ils ont utilisé les données de 10 États et 19 institutions, y compris des organisations universitaires ainsi que des organisations cliniques et de recherche publiques et privées, entre décembre 2021 et juin 2022.

L’efficacité du vaccin a été évaluée en comparant les probabilités d’hospitalisation ou de visites aux urgences entre les personnes vaccinées avec une, deux, trois ou quatre doses, ainsi que celles qui ne sont absolument pas vaccinées.

L’efficacité du vaccin pour prévenir l’hospitalisation avec COVID-19 était de 80% après une quatrième dose, selon l’étude, tandis que l’efficacité du vaccin contre les visites aux urgences est passée de 32% après la troisième dose à 66% après la quatrième dose.

Parmi les variantes d’Omicron incluses, il y a un peu plus d’évasion immunitaire associée à BA.2.12.1., indique le rapport, ce qui signifie que cette variante était plus susceptible que les autres de l’étude de pouvoir échapper à l’immunité accordée par la vaccination et d’infecter les gens plus facilement.

Le rapport a noté qu’ils n’avaient pas pris en compte les infections précédentes au COVID-19 dans leurs données sur les patients, ce qui pourrait avoir un impact sur leur immunité. Ils n’ont pas non plus confirmé exactement quelle variante les patients avaient lors de tests en laboratoire, mais les ont triés en fonction du moment où les patients ont été testés positifs et quelles variantes étaient connues pour être dominantes (constituant plus de 75% des cas) dans cette région pendant cette période. période.

Grannis a noté dans le communiqué que toute augmentation de l’efficacité contre les maladies graves qui pourraient occuper les ressources hospitalières était un signe positif.

“Du point de vue de la santé de la population, la protection fournie par le deuxième rappel permet de garantir que les ressources de santé sont capables de répondre à l’ensemble des besoins médicaux, réduisant ainsi le risque de submerger les systèmes de santé avec des maladies liées au COVID-19”, a-t-il déclaré.