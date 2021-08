Variantes delta 93 % des nouveaux cas de COVID ; certaines écoles rejettent les interdictions de masques

Les variantes delta hautement contagieuses représentent désormais plus de 90 % des nouvelles infections à coronavirus aux États-Unis, selon les dernières données du Center for Disease Control and Prevention.

Le principal brin delta a représenté 83,4% des infections au cours de la période de deux semaines qui s’est terminée le 31 juillet, selon le CDC. Les autres brins delta représentaient 10 % supplémentaires. Les vaccins actuels ont montré leur efficacité pour protéger ou au moins minimiser les dommages causés par une infection delta, et la grande majorité des infections et des hospitalisations sont parmi les non vaccinés.

La variante a entraîné une forte augmentation des infections et des hospitalisations qui ont rendu les éducateurs de tout le pays méfiants au début de la nouvelle année scolaire. La feuille de route du ministère américain de l’Éducation pour le retour à l’école comprend des conseils sur le port de masques qui, dans de nombreux districts scolaires, opposent les éducateurs aux représentants de l’État.

Un district de l’Arizona, où les législateurs ont interdit les mandats de masque, a annoncé le 30 juin qu’il exigerait des masques à l’intérieur. Le district scolaire de Phoenix Union a ouvert ses portes aux élèves masqués lundi et mardi, le district scolaire de Phoenix a emboîté le pas.

En Floride, les écoles publiques du comté de Duval auront un mandat de masque avec une option de retrait, même si le gouverneur Ron DeSantis menace le financement du district si les écoles en délivrent un. Dans le Tennessee, les écoles du comté de Shelby maintiendront leur mandat de masque en place, voire commenceront l’école à distance selon les cas cet automne. Le président de la Chambre de l’État a menacé de convoquer une session spéciale pour l’interdire.

Et un contingent de démocrates législatifs de l’Oklahoma appelle à une session législative spéciale pour abroger une nouvelle loi qui empêche les districts scolaires d’imposer des mandats de masque à moins qu’un état d’urgence ne soit en vigueur. Les écoles publiques de Tulsa ont exigé des masques en tout temps pour les élèves et le personnel, quel que soit leur statut vaccinal.

« Que doit-il se passer avant que nous prenions COVID au sérieux ? », a déclaré Emily Virgin, chef de la minorité démocrate à la Chambre. « Nous avons des enfants en soins intensifs. »

►Pete Parada, batteur de The Offspring, a déclaré qu’il avait été exclu du groupe de rock américain pour n’avoir pas reçu le vaccin. Parada, 48 ans, a déclaré qu’il était sensible aux effets secondaires indésirables des vaccins car il souffre du syndrome de Guillain-Barré, un trouble dans lequel le système immunitaire du corps attaque les nerfs.

►La star de la musique country Garth Brooks a déclaré qu’il réévaluait s’il devait poursuivre sa tournée du stade à la lumière du nombre croissant de cas de coronavirus à travers le pays.

►L’administration Biden a émis un moratoire ciblé sur les expulsions dans les zones les plus durement touchées par COVID-19, remplaçant un gel des expulsions à l’échelle nationale qui a expiré samedi malgré les préoccupations juridiques concernant le fait de le faire unilatéralement.

►Le nombre mondial de nouveaux cas augmente depuis plus d’un mois, avec plus de 4 millions de cas signalés la semaine dernière, selon une mise à jour épidémiologique de l’Organisation mondiale de la santé publiée mardi. Les décès ont chuté la semaine dernière de 8% dans le monde, mais ont augmenté à certains endroits.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 35,2 millions de cas confirmés de COVID-19 et 614 300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 199,7 millions de cas et 4,2 millions de décès. Plus de 165. millions d’Américains – 49,7% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Après plus de 18 mois de pandémie, avec 1 Américain sur 545 tués par COVID-19, une partie importante de la population continue d’affirmer ses propres libertés individuelles sur le bien commun. Lire l’histoire complète.

Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

Fête du Lollapalooza à Chicago : Sûr ou « recette du désastre » ?

Alors que les cas de COVID-19 augmentaient aux États-Unis le week-end dernier, le centre-ville de Chicago était une mer d’humanité pour la plupart non masquée alors que des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour le festival de musique en plein air Lollapalooza. La ville a appelé au masquage à l’intérieur, mais plus de 385 000 personnes ont emballé l’événement de quatre jours. Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a défendu la décision d’organiser le festival, citant des précautions strictes en cas de pandémie qui obligeaient les spectateurs à présenter une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif et à porter un masque. Lollapalooza a déclaré que 90% des participants le premier jour de l’événement ont prouvé qu’ils étaient vaccinés. Lightfoot a déclaré que des centaines de personnes avaient été refoulées.

Pourtant, certains experts ont tiré la sonnette d’alarme. Tina Tan, professeure à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, a qualifié le festival de « recette du désastre ».

« Vous êtes moins capable de transmettre COVID dans un espace extérieur, mais cela ne signifie pas que vous pouvez emballer 100 000 personnes dans un petit espace clos où elles sont les unes sur les autres et s’attendre à ce que personne ne transmette », Tan mentionné. « Ce n’est pas comme ça que ça marche. »

– Adrianna Rodriguez et Christine Fernando

Alors que les écoles rouvrent, la lutte continue pour augmenter les vaccinations contre le COVID-19 chez les adolescents

Alors que la nouvelle année scolaire commence, les agents de santé sont dans une course contre la montre pour augmenter le nombre de vaccinations parmi les adolescents éligibles. Alors que les taux de vaccination ont augmenté dans certaines régions pour la population générale, le taux de vaccination chez les jeunes a pris beaucoup de retard. Les services de santé sont particulièrement stressés dans le Sud, où les hésitations vaccinales restent fortes. Beaucoup mettent en œuvre des stratégies innovantes pour apaiser les inquiétudes des parents et inciter les adolescents éligibles à la vaccination.

« Nous avons encore beaucoup trop de gens assis sur la touche parce que les parents l’interdisent », a déclaré le Dr David Kimberlin, professeur agrégé de maladies infectieuses pédiatriques à l’Université d’Alabama à Birmingham.

– Maria Clark, Le Sud américain

Quatrième vague de virus envahissant les hôpitaux dans les zones hésitantes pour la vaccination

Une quatrième vague de COVID-19 est menaçant de submerger les hôpitaux américains dans les régions où de grandes quantités de personnes non vaccinées offrent peu de résistance à la variante delta hautement contagieuse. Nulle part la tension n’est plus apparente qu’en Floride, qui a atteint mardi un nouveau pic de 11 515 personnes hospitalisées avec COVID-19, selon les données du département américain de la Santé et des Services sociaux.

La semaine dernière, les hôpitaux de Jacksonville et d’Orlando ont traversé leurs pics pandémiques, et les hôpitaux du comté de Miami-Dade enregistrent ou approchent des hospitalisations record pour coronavirus cette semaine, a déclaré Mary Mayhew, PDG de la Florida Hospital Association. Et les cas continuent d’augmenter : 110 477 résidents ont été testés positifs pour COVID-19 pour la semaine terminée le 29 juillet, laissant présager davantage de personnes nécessitant des soins hospitaliers dans les semaines à venir.

« La variante delta déchire les non vaccinés », a déclaré Mayhew.

– Ken Alltucker

Biden aux gouverneurs résistants: « Utilisez votre pouvoir pour sauver des vies »

Le président Joe Biden a exprimé sa frustration envers les gouverneurs républicains qui bloquent les entreprises et les écoles locales de la mise en œuvre des mandats de masque et de vaccin contre les coronavirus, car la variante delta hautement contagieuse continue de submerger les États à travers le pays. Biden a distingué la Floride et le Texas, deux points chauds dirigés par le GOP qui ont repoussé les restrictions sur les coronavirus ces derniers jours, qui, selon lui, représentaient un tiers de tous les nouveaux cas de COVID-19 dans l’ensemble du pays.

« Certains gouverneurs ne sont pas disposés à faire les bonnes choses pour que cela se produise », a déclaré Biden. « Je dis à ces gouverneurs, s’il vous plaît, aidez. Si vous n’allez pas aider, au moins éloignez-vous des personnes qui essaient de faire la bonne chose. Utilisez votre pouvoir pour sauver des vies. »

– Courtney Subramanian et Matthew Brown

Les États-Unis signalent 620 226 nouveaux cas de coronavirus en une semaine, un cas par seconde

Les États-Unis signalent à nouveau plus d’un nouveau cas de coronavirus par seconde. Les données de l’Université Johns Hopkins publiées jusqu’à mardi soir montrent au moins 620 226 nouveaux cas de coronavirus signalés au cours de la dernière semaine, bien plus que les 604 800 secondes de cette semaine.

Les États-Unis n’avaient pas atteint ce cap depuis le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Au pire, le pays signalait près de trois cas par seconde en moyenne à la mi-janvier.

– Mike Stucka

Le nombre d’Américains peu susceptibles de subir une baisse face à la variante delta

Le nombre d’Américains qui ne sont pas du tout susceptibles de recevoir le vaccin est tombé à 15 %, contre 20 % il y a deux mois, selon un nouveau Sondage Axios-Ipsos. La baisse peut être largement attribuée à une augmentation des cas ces dernières semaines. À cette fin, trois Américains sur quatre sont largement préoccupés par l’émergence de la variante delta et la moitié pensent que le retour aux activités pré-COVID est risqué.

Mardi, Cyrus Shahpar, directeur des données COVID-19 de la Maison Blanche dit sur Twitter que 453 000 doses ont été déclarées administrées, dont 301 000 premières doses.

Les hospitalisations en Louisiane ont atteint des niveaux records

Les hospitalisations liées au COVID-19 en Louisiane ont atteint des niveaux records mardi : 2 112 personnes en grande partie non vaccinées se trouvaient dans des lits d’hôpitaux et les dirigeants d’hôpitaux ont décrit des installations débordées de patients. Le ministère de la Santé de la Louisiane a signalé que 89 % des personnes hospitalisées avec COVID-19 n’étaient pas vaccinées. Les responsables de la santé affirment que l’afflux de patients COVID-19 nuit à la capacité des hôpitaux à soigner les personnes souffrant de crises cardiaques, de blessures causées par des accidents de voiture et d’autres problèmes de santé.

« Nous demandons aux ambulances de ne pas venir chez nous, de se dérouter vers une autre installation. Il n’y a pas d’autre établissement où aller », a déclaré Michele Sutton, présidente et chef de la direction du North Oaks Health System à Hammond. « Donc, quand je fais des rondes, il n’est pas rare de voir cinq, six civières faire la queue dans le couloir de notre salle d’urgence avec les chauffeurs des EMS qui attendent pour décharger, mais je n’ai pas de pièce pour les mettre. »

La Corée du Sud signale deux nouveaux cas de variante delta-plus

La Corée du Sud a signalé mardi deux nouveaux cas de variante delta-plus, une variante selon certains experts plus transmissible que la variante delta d’origine. Identifié pour la première fois en Europe en mars, le variant delta plus fait référence à l’ajout de la mutation de la protéine de pointe K417N, également trouvée dans certaines sous-souches du variant alpha, selon une étude Rapport britannique publié en juillet.

« À ce jour, il n’y a aucune preuve claire qu’il apporte suffisamment d’avantages au virus pour lui permettre de dominer la variante delta d’origine », a déclaré au Washington Post Colin Angus, chercheur principal à l’Université de Sheffield. « Donc, bien qu’il soit clairement ici, il n’y a aucun signe évident qu’il a pris pied sur les variantes existantes du virus. »

La variante apparaît davantage chez les jeunes, a déclaré Angus, mais les personnes vaccinées présentent toujours une réponse immunitaire à la variante dans un petit ensemble de données.

Contribution: Associated Press